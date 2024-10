Tohle je starý problém: chceme mít doma vždy čerstvý chléb, ale běhat každý den do obchodu pro čtvrtku se nám opravdu nechce. Dobrou zprávou je, že jej můžeme uchovat poměrně dlouhou dobu bez ztráty kvality, budeme-li dodržovat některé zásady. Kde tedy chléb nejlépe uchovávat?

Chléb je nejlepší čerstvě vytažený z pece. O tom pravděpodobně nemá smysl vůbec diskutovat. Jenomže kde v dnešní době takovou pekárnu najdeme? Většina z nás se cestou z práce staví v supermarketu a koupí ten chléb, který je na kraji v polici. I na takovém bochníku si ale můžeme pochutnávat dokonce několik dní, když ho budeme správně skladovat.

Gabriela Hradecká vám na youtube poradí, co udělat s chlebem, aby byl dobrý co nejdéle:

Buď schne, nebo plesniví

Chléb je bohužel náchylný jak na osychání a následné tvrdnutí, tak naopak i k přijímání vzdušné vlhkosti, což vede k rozvoji plísní. Ani jedna varianta není přijatelná a obě jsou spojeny s nesprávným způsobem jeho skladování.

Co všechno chlebu vadí?

Co bychom si měli uvědomit? Skladování na místě, kde hrozí zvýšené teploty a také vlhkost, povede zákonitě k rychlému plesnivění chleba. Jde o takové prostory, jako je linka v blízkosti elektrických spotřebičů, které se při provozu přirozeně zahřívají, tedy u ledničky nebo například myčky na nádobí. Ideální není ani umístění poblíž dřezu na nádobí, do něhož natáčíme teplou vodu. O sporáku ani není třeba hovořit.

close info Sykora zoom_in Budete-li chléb mrazit, nakrájejte jej nejprve na plátky

Vyberte správný obal

Další velkou chybou, kterou často děláme, je snaha o uskladnění chleba v plastovém sáčku. Jde o prostor, který se snadno zapotí (i v chlebu je obsažena vlhkost, jež se vysráží a podporuje růst plísní).

Proto by mělo být zásadou číslo jedna umístění chleba do odpovídajícího obalu, a to i když jej vkládáme do chlebníku. Dnes je již možné koupit speciální sáčky, vyrobené z prodyšného materiálu, který tuto potravinu uchová v dobrém stavu opravdu dlouho.

Pozor na výkyvy teploty

Pro krátkodobější skladování můžeme využít také novou utěrku nebo papírový sáček. I v nich bude ale potřeba chléb co nejvíce chránit před výkyvy vlhkosti a teploty. Podle některých hospodyněk je ideálním místem, které toto vše splňuje, hluboká zásuvka v lince (pokud není zásuvková skříňka umístěná vedle elektrického spotřebiče nebo sporáku. Má to svoji logiku, u země bývá chladněji, páry také stoupají ke stropu, tedy opačným směrem.

Vyberte správný roh místnosti

Kdyby vám takový nápad nevyhovoval, nebo jste tuto možnost neměli, umístěte chlebník do opačného rohu místnosti, než se nejvíce pohybujete. Neměl by tedy stát přímo na lince, kde připravujete jídlo a v níž nebo v jejímž sousedství jistě máte zapojený sporák. Pro chléb si jistě každý rád dojde, pár kroků za uchování chleba o několik dní déle určitě stojí.

Zkuste chladničku

Zajímavou možností je pak také uchovávání chleba v chladničce. V tomto případě si ale musíme dát pozor na dobré uzavření plastového sáčku, v němž chléb na toto chladné místo uložíme.

Nesmí se k němu dostat okolní vlhost, ani pachy jiných surovin, které by mohl načerpat. Po vyjmutí z lednice jej nechte jen chvíli položený na lince a podle lidí, kteří se touto radou řídí, nepoznáte rozdíl mezi zcela čerstvým a takto uchovávaným chlebem.

Na dlouho? Do mrazáku!

Kdo by ale potřeboval uchovat chléb opravdu dlouho, může jej bez obav zmrazit. Na své kvalitě nic neztratí, pokud ho napřed nakrájíte na jednotlivé krajíce a do mrazničky vložíte ve vzduchotěsně zavřeném sáčku, aby nemohl přijímat vlhkost.

Jen bychom neměli pospíchat s jeho následným rozmrazováním. Nejlepší bude jej nechat pomalu ohřát při pokojové teplotě.

