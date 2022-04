Aby se cibule nekazila: Mnoho lidí dělá chybu a zbytečně pak cibuli vyhazuje

Zvykli jste si skladovat cibuli doma v hlubokém šuplíku na zeleninu, ale není to ono? Kazí se, měkne a je spíš na vyhození než na vaření. To proto, že jste zapomněli na jednoduché pravidlo. Jak správně skladovat cibuli?

Jak skladujete doma cibuli?

Krásné dózy, mísy, šuplíky i nádoby na skladování jsou bezesporu praktické. Jde jen o to, nač se skutečně hodí. Určitě má každý takový výrobek v domácnosti svoje místo. Jenže možná to není nejlepší nádoba na skladování cibule. V čem je ten fígl?

Cibule je nesmírně zdravá a patří do základu většiny jídel. Zdroj: Profimedia

Pravidlo pro skladování cibule

Cibule by se ideálně měla skladovat na tmavém, chladném a suchém místě. Nejlépe však takovém, kde proudí vzduch. Nejhorší výsledky budete mít s uchováváním v igelitových sáčcích či nádobách, kde se skladovaná cibule jednoduše zapaří. Stejně tak jako v ledničce, kde je vlhko. Od jednoho horšího kousku se vám hniloba či plíseň rozšíří na všechny cibule a vy pak můžete strávit den očucháváním kuchyně a hledáním zdroje toho podivného nepříjemného zápachu.

Nejlepší podmínky pro skladování cibule

Cibule patří do síťky nebo košíku. Dobře jí bude také zavěšené svázané k sobě. Pověšená cibule zapletená do copu nebo jen svázáná do snopku je nejen dekorativní, ale hlavně dobře větrá. Zkuste ji pověsit na tmavší, chladnějsí místo a máte vyhráno. Chcete-li si práci zjednodušit, a přesto mít ideální podmínky pro skladování, zavěste cibuli v síťce, ve které jste ji koupili. A je to!

Pokud máte prostornou spižírnu, můžete si ji ozdobit svazky cibule. Zdroj: Slatan/Shutterstock.com

Uskladnění cibule začíná nákupem

Nejde o nic složitého, a přece se problémy s kažením cibule zcela neeliminují. Samozřejmě jde také o kvalitu nakoupené cibule. Pokud nemáte možnost vybrat ji po kusech, pak ji zkontrolujete alespoň doma po nákupu. Musí být suchá a tvrdá. Slupka by měla být dobře zachovalá a bez poškození. Cibule, které mají slupku popraskanou a částečně sloupnutou, spotřebujte určitě jako první. Stejně tak je vhodné použít co nejdřív rašící cibuli. Tu můžete také zasadit do květináče nebo ji nechat růst ve sklenici s troškou vody. Zelenou nať pak použijte při vaření do jídel nebo jen najemno pokrájenou ve studené kuchyni. Nať je pikantnější než pažitka a vaše jídla ozvláštní, ani nemluvě o zdraví prospěšných látkách, které obsahuje.