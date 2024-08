close info Profimedia

5. 8. 2024

Cibule a česnek patří mezi základ spousty pokrmů. Co můžete dělat pro to, aby vám vydržely co nejdéle čerstvé?

Kdysi byla cibule za babku, ale teď se její cena za kilo pohybuje kolem třiceti korun. Česnek také nepatří mezi nejlevnější druhy zeleniny, proto je potřeba ho skladovat tak, aby se nevysušil… Odborníci upozorňují na to, že většina konzumentů této aromatické zeleniny dělá tu chybu, že ji uchovává v ledničce. Patříte mezi ně? Autor videa Česká potraviny CZ vám poradí, jak skladovat česnek. Více na kanále YouTube.com. Zdroj: Youtube Lednice není to pravé ořechové Což o to, lednice je v létě požehnáním. Můžete do ní umístit suroviny, které díky tomu vydrží ve vašem potravinovém sejfu o poznání déle. Bohužel to ale neplatí o cibuli a česneku, kterým chlad a vlhko neprospívá. V případě cibule dochází ke změně složení ze škrobu na cukr a následnému změknutí. Pak už je jen otázka času, kdy se zelenina zkazí… Podobný osud zasáhne i česnek, který v chladném klimatu vaší lednice začne klíčit, postupně ztratí chuť a „zgumovatí“. To chce klid, tmu a sucho Kam tedy s cibulí a česnekem, aby se z nich nestaly oběti plísní? Podle americké kulinární guru Amy Myrdal Miller je nejlepším útočištěm suché, tmavé a chladné místo. Třeba ve vaší skříni nebo šuplíku… Variantou je také papírový sáček, který může zlehka proděravět, aby zelenina měla přísun vzduchu. Umístěte ho na místo, které není poblíž vařiče nebo slunce. Vyšší teplota by mohla váš „aromatický poklad“ znehodnotit. close info Profimedia zoom_in Cibuli a česnek skladujte na suchém, tmavém a chladném místě. Pozor na sousedy! Expertka také upozorňuje na to, že při skladování je důležité, jaké má zelenina sousedy. „Některé druhy čerstvého ovoce a zeleniny, jako například banány, mango, brambory, rajčata, obsahují plyn zvaný ethylen. Ten způsobuje rychlejší zrání plodů. V případě česneku a cibule by to ale znamenalo klíčení a tím pádem rychlejší konec. Jak poznáte odpadlíky? Spousta lidí se ptá, jak pozná, že zelenina je znehodnocená. U česneku poznáte, že mu „zvoní hrana“ podle zelených klíčků. Ty většinou dávají vědět, že stroužky ztrácí svou pevnou konzistenci a ostrou chuť. V případě cibule hrozí plísně, která se projevují jako žluté, hnědé nebo černé skvrny. Jakmile něco takového u svých zásob zjitíte, okamžitě vyhoďte špatné kousky, které by mohly celý váš cibulovo-česnekový kuchyňský arzenál zničit. Související články close Vaření a recepty Z krájení cibule už nikdy plakat nebudete: Zapomeňte na brýle, pomůže úplně něco jiného video close Vaření a recepty Cibule vás nebude nadýmat, dodržíte-li tento postup při její přípravě. Geniální Zdroje: www.express.co.uk, www.bovram.cz

