Takto hospodyně v 19. století skladovaly cukroví. Vydrželo jim čerstvé a vláčné

Pokud patříte mezi nadšené hospodyně, které již pomalu začínají péct vánoční cukroví, měly byste vědět, jak jej správně skladovat, aby bylo krásně měkké a vláčné. Máme pro vás pár osvědčených tipů, jak na to.

Přípravy na Vánoce se už pomalu dostávají do „kurzu“ skoro v každé domácnosti a z mnoha bytů se již začíná linout vůně sladkého cukroví. Většina těchto tradičních sladkostí vyžaduje správné skladování, aby byly chuťově dokonalé. Každý druh však potřebuje něco jiného. Pokud v tom nemáte jasno, zkuste to podle zkušeností našich babiček a jiných osvědčených metod.

Základem je sucho a chlad

Některé pečené cukroví je možné servírovat na stůl už několik dní po upečení či přípravě. Jsou však i druhy, kterým dodá tu správnou vláčnost a chuť až čas.

Cukroví k uskladnění pečlivě uzavřete

Cukroví byste měli uložit tak, aby se nezkazilo či nepřišlo o svou chuť a vůni. Obecně by se mělo skladovat vždy v suchu a chladnu. Vždy by mělo být pečlivě uzavřené, aby například v ledničce cukroví „nenatáhlo“ vůni jiných aromatických potravin.

Pokud zvolíte jako místo k uskladnění nevytopenou místnost či balkon, neměla by teplota nikdy klesnout pod bod mrazu. Nejvhodnější jsou papírové krabice a plastové, skleněné, plechové či keramické dózy. Vyhněte se i místům, kde se kouří nebo je v blízkosti frekventovaná ulice či silnice.

Suché cukroví potřebuje změknout

V tomto případě se jedná především o perníčky, zázvorky, pracny a všechny druhy cukroví bez náplní, které jsou velmi trvanlivé, ale potřebují změknout a pěkně se rozležet. Čím déle, tím lépe. Ze všeho nejlíp bude tomuto cukroví v uzavíratelných papírových krabicích nebo dózách.

Proč dříve hospodyně k cukroví přidávaly chleba

Přidejte k těmto laskominám krajíc chleba nebo rozkrojené jablko, které pustí vlhkost. Jen by se neměly cukroví přímo dotýkat, stačí je podložit papírovým ubrouskem. Po nějaké době samozřejmě chléb i jablko vyměňte.

Slepované cukroví

Cukroví, které je slepené marmeládami, krémy či různé plněné druhy je nejlepší skladovat v papírové krabici, kdy její dno vystelete ubrousky. Papír částečně propustí vlhkost a jednotlivé kousky krásně zvláční. Krabici umístěte do chladné a temné místnosti.

V případě, že budete cukroví ukládat do chladničky, naskládejte ho do plastové krabičky, kterou pečlivě vystelte alobalem. Nedávejte k sobě různé druhy slepovaného cukroví s rozdílnými vůněmi, ale rozdělte je podle druhů do krabiček, uchovají si tak svou specifickou chuť i vůni. Speciálně lineckému prospěje řádné uležení a provlhnutí, protože krásně zvláční.

Křehké pusinky a kokosky

Tento typ nadýchaného cukroví vyžaduje své specifické uskladnění. Není pro něj vhodné vlhké prostředí jako u předchozích druhů. Vyhněte se v tomto případě plastu a zvolte nejlépe papírové sáčky či krabičky, které umístěte na suchém místě.

Cukroví pro celiaky

Pokud pečete i cukroví, které je vhodné pro celiaky, neměli byste ho nikdy skladovat společně s ostatním cukrovím, které obsahuje lepek.

