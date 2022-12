Jak skladovat cukroví: Chytré triky babiček, aby se rozplývalo na jazyku

Když už jste si dali s cukrovím takovou práci, je potřeba ho taky dobře uchovávat, aby bylo odleželé, zároveň křehké a voňavé.

Vánoce bez cukroví? To si málokdo dovede představit: „Já sice nepeču, ale moje maminka ano. Takže od ní vždycky dostanu krabičku s lineckým, rohlíčky, pracnami a vosími úly. Ty umí opravdu bezkonkurenční,“ chlubí se třicetiletá Jolana svou vánoční výslužkou. Sama sice cukroví moc nemusí, ale její přítel Jirka se po něm může utlouct. Když na něj přijde mlsná, vždycky ho uspokojí sladké pečivo od potenciální tchyně. „A to, co se nesní, tak dávám do mrazáku. Když to vytáhnu o Velikonocích, oba to s chutí sníme,“ prozrazuje svůj „zlepšovák“ na uchovávání nedojedeného cukroví.

Jenže co udělat s cukrovím, které je čerstvé a čeká na svůj velký Štědrý den. Řešení je jednoduché. Dodržujte těchto osm pravidel a uvidíte, že vaše sušenky, košíčky nebo vykrajované pečivo bude o Vánocích chutnat skvěle.

Pravidlo číslo 1: Šup s ním do chladu

Chlad působí nehostinně. V případě sladkých sušenek je to ale to pravé. Neváhejte tedy a vystrčte krabici s cukrovím na balkon či terasu. Pokud takový prostor nemáte k dispozici, můžete se spokojit s chladnou chodbou, spíží nebo ohrádkou za oknem. Při nižší teplotě sušenky trochu zvlhnou a chuťově se propojí s náplní.

Pravidlo číslo 2: Se „suchary“ do plastu či plechu

Linecká kolečka a sušenky bez krému, marmelády, čokolády či jiné náplně nejlépe uschováte v plechové či plastové krabici, kterou jste předtím vyložili ubrouskem.

Pravidlo číslo 3: Perníky a pracny do papíru

Papírová krabice nic moc nestojí (můžete použít i tu od bot), ale dokáže velké divy. Alespoň co se týče uskladnění perníčků a pracen, které se v papírovém „bunkru“ dobře rozleží.

Pravidlo číslo 4: S čokoládou do lednice

Čokoláda je prostě boží a nesmí chybět ani na vánočním cukroví. Ať jste ji využili jako polevu nebo coby součást náplně, všechny sladké kousky zavřete do plastové krabice a uložte do lednice.

Pravidlo číslo 5: Kokosky a pusinky do papíru

Kokosky a sněhové pusinky působí nadýchaně, skoro až nafoukaně. Tyhle bílkové sladkosti potřebují speciální zacházení. Nebude jim dobře v lednici, ani v plastu či plechu, kde by spolehlivě zgumovatěly. Nejlepší službu jim uděláte, když je nadávkujete do papírových sáčků a necháte je v chladu a suchu.

Pravidlo číslo 6: Slepovanému cukroví prospěje zima

Plněné linecké koláčky nebo slepované cukroví dejte do papírové krabice a uložte do chladu. Pokud nemáte klasickou „papírovku“, použijte plastový box a ledničku. Linecké cukroví díky tomu změkne a zvláční. A bude se doslova rozplývat na jazyku.

Pravidlo číslo 7: Cukroví dopřejte samotku

Družit se je hezké, v případě vánočních dortíků to ale neplatí. Cukroví totiž nasává pachy a pokud ho posadíte do blízkosti cibule nebo uzeného, budete nemile překvapeni. Místo sladké chuti ucítíte pach aromatické zeleniny nebo masa. A zbytečně si pak budete připadat tak trochu jako v hospodě.

Pravidlo číslo 8: Bezlepkáři do separé!

Mlsání bez lepku je zkrátka speciální. Proto ho dejte do jiné krabice, aby se nepletlo s běžným vánočním moučným pečivem. Díky tomu předejdete nežádoucí záměně.

