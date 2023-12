Je to tady zase – před Vánoci pečeme, připravujeme, vymýšlíme další a další druhy cukroví, kterými bychom mohli překvapit rodinu i přátele. Často to ale s jeho množstvím přeženeme a po svátcích jej zbývá tolik, že nevíme, co s ním. Díky těmto radám nevyhodíte ani kousek.

Pokud na Vánoce připravujete spoustu cukroví plněného krémem, bude s jejich uchováním problém. Takové kousky je skutečně nejlepší péct v přiměřeném počtu nebo přebytečné množství co nejrychleji rozdat příbuzenstvu. Problém bývá v tom, že zbytky mají ve většině rodin, a tak ne každý další várku přivítá. Při pečení těchto druhů proto raději příště předem dobře počítejte a važte. V opačném případě nezbývá nic jiného než mrazák.

Další typy na uchování sladkostí nabízí na youtube také Devin Milford:

Zdroj: Youtube

S pusinkami není problém

Pak jsou tady ale také cukrátka, která se dají uchovat i několik týdnů a dokonce i měsíců bez ztráty kvality. Třeba docela obyčejné bílkové pusinky nebo kokosky. Usušený bílkový sníh s cukrem můžeme docela jednoduše uzavřít do vzduchotěsné nádoby a uložit na chladnější místo. Suché a chladné prostředí zajistí, že cukroví zůstane ve stále stejné podobě klidně do Velikonoc. Musíme si jen dát pozor, abychom dovnitř nepustili vlhkost, jinak pusinky změknou, a pak je bohužel čas s nimi skoncovat.

Linecké vydrží i v krabici

Také milujete linecká kolečka (nebo i jiné tvary, na které jste zvyklí)? Pokud jste jich přesto upekli trochu více než bylo možné během pár svátečních dnů sníst, nemusíte mít obavy, jde o kousky, které vydrží ze všech druhů nejdéle bez problémů poživatelné a chutné. Chtějí jen uložit do papírové krabice a tu potom do chladnějších prostor. Nemusí to být chladnička, protože tam je většinou také vlhko, a to není to pravé. Pokud bychom linecké přece jen do chladničky chtěli uložit, pak ale v uzavřené nádobě. Není to však vůbec nutné.

Recyklace není ostuda

Ještě lepší je varianta, kdy zjistíte možné přebytky lineckého hned po jeho upečení. V takovém případě nemusíte všechny kousky hned promazávat a ze zbylých kousků je možné po Vánocích vytvořit jednoduchým rozdrobením a spojením máslem korpus pro výborný cheesecake.

close info Shutterstock.com zoom_in Vanilkové rohlíčky vydrží dlouho a můžete je do spíže potají chodit ujídat i v dalších týdnech.

Zbývají vám vanilkové rohlíčky?

Stejně jako s lineckým cukrovím můžeme nakládat také s vanilkovými rohlíčky. Na druhou stranu, řekněme si upřímně – skutečně v některé rodině zbydou vanilkové rohlíčky? Pokud přece jen ano, pak vydrží dlouho a můžete je do spíže potají chodit ujídat i v dalších týdnech.

Mrazák to jistí

Již v úvodu bylo zmíněno, že cukroví je možné po delší dobu uchovat také v mrazáku, a to po určitou dobu i to plněné tučnějšími krémy. V takovém případě by však rozhodně nemělo jít o měsíce, ale maximálně o týdny. Mrazák s úspěchem uchová také ostatní druhy vánočních sladkostí, počítejme ale s tím, že třeba linecké cukroví by mohlo posloužit nejdéle jako svačina pro velikonoční hosty. Jednoduše řečeno: čím tučnější cukroví, tím rychleji je třeba jej z mrazáku zase vyndat a spotřebovat.

Mražení má svá pravidla

Jak cukroví zamrazit? Docela jednoduše, ale má to svoje pravidla. Musíme mít na paměti, že jde o pórovité potraviny, které poměrně snadno přijímají pachy z okolí. Proto je rozhodně nebudeme do mrazáku dávat ledabyle zabalené, ale dáme si záležet na tom, aby byla každá porce, kterou chceme zamrazit, dobře izolovaná od okolí.

Se smyslem pro prostor

Ideální metodou je uložení odpovídajícího počtu cukrátek na papírový tácek, který pečlivě obalíme alobalem a vložíme do uzavíratelného sáčku. Tak je cukroví nejskladnější, nezabere mnoho místa a navíc budeme moci jednoduše odebírat jen rozumnou porci. Nezapomeňte si sáčky popsat, abyste na první pohled viděli, jaká sladkost se uvnitř alobalu skrývá.

Zdroje: www.dumazahrada.cz, www.lifee.cz, vitalweb.cz