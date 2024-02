S kuřecím masem byly odjakživa potíže a přineslo mnohým lidem do života spoustu kauz. Přesto je to ale nejoblíbenější maso. Jak jej tedy skladovat, abyste se vyhnuli nevolnostem po konzumaci jeho zbytků? Podívejte.

Na světě je mnoho druhů masa. Co se ale týče oblíbenosti, kuřecí převládá s naprostým přehledem. Je to díky tomu, že se dá udělat ve více podobách než například telecí či hovězí. Proto v Americe není klasikou smažený telecí bůček, ale smažená kuřecí stehna a stripsy. S velkou oblíbeností ale také přichází veliká zodpovědnost, což je kvalita masa. Velice často se totiž stane, že když je nekvalitní maso špatně tepelně zpracováno, může způsobit veliké nevolnosti, a to vůbec není příjemné. Také záleží na tom, jak maso skladujete.

Video recept na skvělou pomazánku ze zbytků kuřete najdete na Youtube kanále Zachraň jídlo:

Jak skladovat zbytky kuřete

Jako první je nutné zajistit, že zbytky kuřete budou pečlivě rozděleny. Pokud vám zbývá k dojedení větší porce a chcete si ji uložit na horší časy, nedávejte ji do lednice celou. Rozdělte ji na několik menších porcí do malých plastových krabiček. Tak se vám zbytky rychleji zchladí a všechny věci, které by vám mohly způsobit různé nepříjemnosti, nebudou mít dostatek času nadělat paseku, než zamrznou. Druhá věc, kterou byste měli udělat při uchovávání zbytků kuřecího masa, je ihned vložit krabičky s menšími porcemi do lednice, což se úzce váže s pravidlem číslo jedna.

Rady nad zlato

Co je velice důležité, je zjistit, jak dlouho bylo jídlo ponecháno netknuté na stole. Pokud to bylo více než dvě hodiny, tak jej určitě neskladujte v lednici, ale vyhoďte jej do koše. Bakterie, které by vám opravdu solidně uškodily, kdybyste je pozřeli, se totiž při pokojové teplotě mohou svévolně množit. A i když je pak dáte do lednice a necháte je zmrznout, nikdo vám nezaručí, že již na mase nenapáchaly dostatek škod. Poslední důležitou radou je se zbavit zbytků do tří, maximálně čtyř dnů. I zázraky ledničky mají své meze a kuřecí maso po pár dnech v chladném prostředí začne ztrácet vše, co by mohlo být vašemu tělu po jeho konzumaci prospěšné.

