Chcete si doma uchovat med po dlouhou dobu v té nejlepší kvalitě? Poradíme vám, jak tento zlatý elixír zdraví správně skladovat.

Med je velmi chutné přírodní sladidlo, které má zároveň pro naše tělo nespočet užitečných bonusů. Pokud chcete, aby byl co nejdéle ve správné konzistenci, byl plné chuti a zůstaly v něm veškeré účinné látky, dbejte na jeho správné skladování. Máme pro vás hned několik osvědčených tipů.

Med a zdraví

Blahodárné účinky medu se využívají již od nepaměti. Obsahuje nejen užitečné protizánětlivé látky, ale i velké množství vitamínů, například A, B, C, D, E a K. Plně jsou zastoupené i minerály, především vápník, železo, sodík, hořčík, fosfor a draslík. Významnou roli hrají také aminokyseliny a éterické oleje.

Jedná se o skvělého pomocníka při nachlazení, kašli i bolestech v krku. Vzhledem k vysokému počtu antioxidantů působí nejen proti stresu, ale také proti rakovině tlustého střeva. Díky medu se zvýší množství probiotických bakterií ve střevech a tím i imunita. Stejně tak dokonale snižuje hladinu nezdravého cholesterolu v krvi.

Dlouhá trvanlivost

Med má poměrně dlouhou trvanlivost a v prvotřídní kvalitě může zůstat velice dlouhou dobu. Přispívá k tomu vysoký obsah cukru a nízký podíl vody, obsažené kyseliny a také přírodní antimikrobiální enzymy, jež produkují včely.

Co medu škodí

Pokud chcete mít med s dokonalými vlastnostmi doma co nejdéle, měli byste zabránit možné tvorbě nadbytečné vody. Způsobila by postupnou fermentaci a med by se začal postupně kazit.

Chlad a sucho

Med byste měli mít uzavřený vždy ve vzduchotěsné skleněné či keramické nádobě, kterou je potřeba uložit na chladné, suché a tmavé místo, kde bude teplota okolo 10 až 18 °C. Med je hygroskopický, pohlcuje vlhkost ze vzduchu a tím i pachy, proto vyžaduje zmíněné podmínky. Med by nikdy neměl být na dosah přímých slunečních paprsků.

Tip znalých včelařů

Pokud chcete podle včelařů uchovat v medu „život“, využijte dle jejich rad ke skladování mrazák. Tato metoda je velmi jednoduchá a účinná. Pevně uzavřenou nádobu s medem vložte do mrazáku, snese teploty i mínus 25 °C. Při zamražení se v medu zastaví veškeré biologické pochody a všechny enzymy setrvají v nejčerstvější podobě a nepřipravíte se ani o ostatní blahodárné látky. Zcela jistě předejdete i zcukernatění medu. Takto vám vydrží i rok a půl v kvalitním stavu. Před použitím stačí med z mrazáku vyndat, a to asi 3 až 4 hodiny předem.

Nikdy do lednice

V žádném případě nikdy neskladujte med v lednici. Zbytečně by postupně zhoustl a také zkrystalizoval.

