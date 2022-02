Jak skladovat mléko, aby vydrželo déle čerstvé: Do dveří lednice nepatří!

Také skladujete mléko ve dveřích lednice? Pak děláte chybu! Kde je v chladničce jeho místo a proč byste ho měli ukládat právě tam? Myslete na to, že mléko je velmi citlivé na vnější vlivy a vstřebává do sebe pachy. Nedávejte ho tedy vedle aromatických potravin a krabici se snažte vždy znovu uzavřít.

Věděli jste, že má každá potravina v lednici své místo? Je to logické, protože každé místo v lednici má jinu teplotu a každá potravina jinou teplotu potřebuje. Ve spodní části lednice je nejvyšší chlad, proto by se tam mělo ukládat syrové maso. Uprostřed je zase místo na uzeniny a mléčné výrobky. Horní část lednice je určena pro pokrmy k okamžité spotřebě.

Do dveří lednice také vše nenacpěte bez rozmyslu. Jde o místo s nejvyšší teplotou, proto zde ukládejte džusy, marmelády či kečup. Mléko do dveří lednice rozhodně nepatří, je tam na něj příliš velké teplo. Mléko uchovávejte na stejné poličce jako ostatní mléčné výrobky. Tam má ty nejlepší podmínky a vydrží co nejdéle čerstvé.

Ideální teplota pro skladování mléka je 4 – 8 °C. Čerstvé mléko vydrží otevřené v lednici cca týden, než se zkazí. Zdroj: DONOT6_STUDIO/Shutterstock.com

Mléko nepřelévejte z originálních obalů

Dost často se ale krabice do této poličky nevejde, proto někdo mléko přelévá. Nedělejte to, vždy ho nechte v originální krabici. Přeléváním se dříve zkazí. Když mléko otevřete a nespotřebujete, nenechávejte ho otevřené, ale snažte se krabici nějakým způsobem uzavřít.

Ideální teplota pro skladování mléka je 4 – 8 °C. Trvanlivé (nenačaté) pak vydrží v pokojové teplotě. Čerstvé mléko vydrží otevřené v lednici cca týden, než se zkazí. Trvanlivé klidně i půl roku, pokud ho neotevřete.

Ve dveřích lednice se mléko brzy zkazí. Zdroj: New Africa / Shutterstock

Po otevření mléko vypijte ideálně do dvou dnů

Jakékoliv mléko byste měli po otevření zužitkovat do dvou dnů. Někdo dává mléko do lednice dokonce až po otevření a do té doby ho skladuje na tmavém chladnějším místě.

Mléko můžete také zmrazit. Vydrží v mrazničce až dva měsíce. Většinou to ale není třeba, když potřebujete, aby vám mléko vydrželo dlouho, kupte si trvanlivé.

