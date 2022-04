Jak správně skladovat mouku: Chytrý trik, jak prodloužit trvanlivost až o rok

Jak skladujete mouku? Necháváte ji v kuchyňské skříňce či spíži volně v sáčku, anebo ji přesypáváte do uzavíratelné nádoby? Poradíme, jak to dělat správně, aby vám mouka vydržela co nejdéle.

Bez mouky se většina z nás neobejde, je důležitou součástí naší kuchyně a často i první pomocí pro uvaření snadného pokrmu v případě, že spíž zeje prázdnotou. Mouku bychom měli mít stále poruce, vyplatí se tedy vždy pár balíčků mouky mít v zásobě. Jak ji však skladovat tak, aby vydržela co nejdéle?

Vlhko a teplo škodí

Dobře uskladněná mouka vydrží minimálně rok, kratší trvanlivost mají mouky celozrnné. Pokud už rok uplynul a vy jste našli v komoře mouku i po doporučeném datu spotřeby, je možné ji bez obav použít pouze v případě, že nezapáchá, nezměnila barvu a má stejnou konzistenci jako mouka nová. Ovšem nedejte se mýlit, i mouka pár měsíců stará může být nepoživatelná, pokud ji nevhodně skladujete, a to především ve vlhku, přílišném teple nebo po napadení škůdci.

Vhodné místo

I když v původním papírovém sáčku může mouka “dýchat”, je vždy vhodnější ji po nákupu přesypat do suché a čisté uzavíratelné nádoby a skladovat ji na suchém, tmavém a chladném místě. Mouka totiž velice snadno přijímá všechny pachy kuchyně, uzavřením v nádobě tomu zabráníte. Ideální teplota skladování je kolem 17 °C, proto mouce najděte doma vhodné místo, nejlepší jsou větrané spíže či komory. V teple mouka žlukne a zhořkne. Vlhko mouce škodí tak, že zatuchne a výsledkem je nepříjemný, mnohdy až hnilobný zápach. Nevhodně skladovaná mouka je pak živnou půdou pro nejrůznější škůdce, zejména zavíječe moučného a další.

Ideálním místem je chladná a dobře větraná komora či spíž. Zdroj: Shutterstock

Sklo nebo plast

Jaké nádoby na skladování zvolit? Plastové nebo skleněné nádoby, které můžete pevně uzavřít, plastové se často prodávají i s dokonale těsnicími uzávěry. Mouce můžete její trvanlivost prodloužit i díky vakuovým dózám z vysoce kvalitních materiálů. Tyto dózy se prodávají s pumpičkou, na víku mají speciální uzávěr, kterým se po naplnění pumpičkou odsaje vzduch.

Mouku před vložením do mrazáku prosijte. Zdroj: Shutterstock

Do mrazáku

Někteří odborníci doporučují mouku zamrazit, díky tomu ji můžete používat i delší dobu, než je doporučené datum spotřeby, a to dokonce až o rok! Zamezíte tím také růstu mikroorganismů. Vložte ji ideálně do plastového boxu, který má dobře těsnící víko a vložte do mrazáku. Po dvou dnech bude zcela zmrzlá. Pokud ji budete chtít později použít, je nutné ji po vyjmutí z mrazáku nechat ohřát na pokojovou teplotu. Může se však stát, že bude mouka vlhká, i to se dá vyřešit. A to tím, že mouku rozprostřete na pečicí papír na plech a necháte proschnout v troubě vyhřáté na 90 °C. Ať jste se rozhodli pro skladování mouky jakkoli, před použitím mouku vždy zkontrolujte a přesijte.

