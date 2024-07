Letní období je rizikem pro mnoho potravin, které se v horkých dnech kazí mnohem rychleji než jindy. Možná vás ale ani nenapadlo, že mezi ně patří také olej, který běžně míváme na lince nebo ve spíži. Co tedy udělat, aby vydržel i ve skutečném parnu?

Skladování oleje v létě může být oříškem v případě, že chceme zachovat jeho kvalitu a chuť na co nejlepší úrovni. Samozřejmě, čím kvalitnější a méně upravený olej skladujeme, tím složitější to budeme mít.

Vysoké teploty a značná vzdušná vlhkost se mu totiž mohou stát osudnými a po několika dnech v něm můžeme cítit dokonce první známky žluknutí. A to rozhodně nechceme.

Znalost jednotlivých olejů a jejich vlastností je důležitá. Podívejte se na video na youtube od Rozum v troubě:

Zdroj: Youtube

Jednoduchá pravidla

Naštěstí máme k dispozici hned několik jednoduchých pravidel, s jejichž pomocí udržíme olej čerstvý po celé léto. První z takových rad je udržování oleje v pokud možno co nejchladnějších podmínkách.

Nehovoříme přitom přímo o chladničce, ale třeba o podlaze ve spíži, kde je dlažba přece jen mnohem chladnější, než je okolní prostředí. Pokud je to jen trochu možné a máte k dispozici sklep, skladujte všechny lahve, které jste koupili do zásoby, právě zde. Ideální teplota by neměla překročit 20 °C.

Pozor na slunce

Kromě vysokých teplot je třeba olej chránit také před přímými slunečními paprsky a pokud možno před světlem obecně. Jistě si mnozí z nás dodnes pamatují na tmavé lahve, v nichž se prodával olej za našeho dětství.

Ostatně i dnes je kvalitní olej často k dostání právě ve tmavé lahvi. Příliš světla umožňuje rychlejší oxidaci a tím i již zmiňované žluknutí, tedy “kažení” oleje, zvlášť například olivového. Proto jej raději uložte právě do spíže nebo alespoň do skříně, kde je přece jen větší přítmí.

close info KLphotographer / Shutterstock zoom_in Olivový olej lze využít nejen v kuchyni, ale jako základ ho lze použít pro výrobu domácí masky na obličej.

Dobře ho zavřete

Ať už skladujete olej kdekoliv (a kdykoliv), nikdy nezapomeňte na dobré utěsnění uzávěru. Právě to bude zárukou co nejdelší trvanlivosti. Přístup kyslíku je pro kvalitní olej likvidační a nemohli bychom se divit, že bychom spolu se značnou části nevyužitého tuku pomyslně vyhodili také celkem vysokou finanční sumu.

Potřebujete tak velké zásoby?

Těchto pár zásad může výrazně ovlivnit kvalitu a hlavně trvanlivost oleje. Je jen na vašem uvážení, zda budete kupovat větší zásoby a uchovávat je doma, nebo zda se rozhodnete volit raději vždy nákup jedné lahve, kterou s jistotou spotřebujete ještě před uplynutím data nejpozdnější doporučené spotřeby.

Kupujte raději čerstvé

V době, kdy není předpoklad dlouhodobého výpadku v dostupnosti oleje na trhu, je to pravděpodobně to rozumnější řešení. Snad jen opravdu velká sleva v rámci některé z akcí prodejních řetězců by mohla být důvodem k nákupu většího množství oleje najednou.

I tak se ale dobře rozmyslete, zda jej stačíte všechen spotřebovat včas. Jinak by vás taková úspora mohla vyjít hodně draho…

Zdroje: farmselite.com, www.oleoestepa.com, cotobajo.es