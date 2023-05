Aby sýr vydržel celé měsíce: Babičky ho ukládaly do soli a měly i další triky!

Sýr je lahůdka! Můžete ho mlsat k vínu nebo použít na vaření či pečení. Co dělat, aby vám vydržel co nejdéle? Zkuste triky našich babiček. Život mu prodlouží třeba i obyčejná sůl!

Obecně platí pravidlo – čím je sýr tvrdší, tím má delší trvanlivost. Proto pokud máte doma v lednici partu měkkých sýrů jako čerstvé sýry, tvarohy nebo „mňamky“ ve slaném nálevu typu mozzarella, moc s jejich konzumací neotálejte. Jakmile je jednou otevřete, už vám běží čas. Trvanlivost těchto sýrů je sice obecně tři až sedm dní, nicméně s každým dnem se jejich kvalita horší. Proto není nic lepšího, než si koupit čerstvá rajčata, bazalku a na večer si naplánovat mozarellové hody.

Tvrdé sýry vydrží déle

Tipy na skladování a krájení sýrů vám v tomto videu prozradí Mistr sýrař:

Trochu lepší vyhlídky přinášejí tvrdé sýry, které mají větší podíl sušiny. Odpočívá-li vám v lednici takový gouda, eidam, madeland, čedar nebo parmezán, můžete být měsíc (ale u některých sýrů dokonce déle) v klidu. Bohužel kouzlo trvanlivosti těchto „tvrďáků“ spočívá v konzervování při výrobě. Pokud sýrový bochánek naříznete nebo vakuované balení porušíte, stává se okamžitě terčem různých bakterií a mikroorganismů. A vy se opět dostáváte do časové smyčky, kde platí jediné pravidlo, čím rychlejší spotřeba, tím lepší požitek.

Správné skladování je zásadní

Trvanlivost sýrů si samozřejmě můžete částečně prodloužit i sami. Stačí ho dobře skladovat a využít všechny možné přírodní konzervanty, které alespoň na chvíli zastaví čas a umožní vašemu sýrovému kamarádovi trochu delší životnost. Využijte tedy fígle našich babiček a užijte si sýrové zásoby o trochu déle. Jak se dříve sýry skladovaly?

Dejte si pozor na ledničku

Podle odborníků je nejlepší teplotou pro uchovávání sýrů +8 až +12 °C. Nižší teploty vyhovují spíše vyzrálejším sýrům, ale polotvrdé a tvrdé sýry (například jako je parmazán nebo pecorino) si zase potrpí na teplejší klima kolem 18 °C. Nejlepším místem pro sýry je tmavý sklep. Pokud ho nemáte, musíte vzít zavděk lednicí. Ale nezapomeňte sýry vhodně umístit: měkké sýry dejte do spodních polic, kde je nejchladněji. Naopak tvrdé sýry položte do horní části chladničky. Bývá tam o dva stupně tepleji a to tvrdým sýrům vyhovuje.

Vsaďte na pečicí papír

Pokud chcete sýr skladovat déle než týden, stačí, když ho zabalíte do pergamenového nebo pečicího papíru. Ten nejenže zabrání osychání, ale hlavně odvede vlhkost, která je nejčastější příčinou vzniku plísní.

Pečící papír odsává ze sýrů vlhkost a tím pádem prodlužuje jejich trvanlivost. Zdroj: Profimedia

S plesnivými sýry do krabičky

Aromatické sýry jako je romadůr, olomoucké tvarůžky, camembert nebo gorgonzola skladujte v těsnící lahvi nebo oddělené krabičce. Pokud to neuděláte, zamoří vám zápach celou lednici.

Zkuste cukr nebo sůl

Naši předkové při skladování sýra sázeli na cukr nebo sůl. Obvykle sýr dali pod skleněný poklop a k němu kostku cukru nebo trochu soli, která absorbovala přebytečnou vlhkost.

Do mrazáku? Ano i ne

Mráz je výborný konzervant a prodlouží životnost potravin na maximum. Bohužel v případě sýrů není úplně ideálním řešením. V nízké teplotě se totiž naruší jejich struktura a po rozmražení můžete mít pocit, že chuť je mdlejší a míň lahodná. Výjimku tvoří ale tvrdé strouhané sýry, kterým mráz neublíží. Pokud jste tedy koupili ve slevě eidam nebo goudu, nastrouhejte je a nasypte do sáčku. V mrazáku jim bude hej a vy tak získáte zásobu strouhaného sýra, kterou pak podle potřeby využijete na špagety, pizzu či jiné mňamky.

Zamrazit si můžete pouze strouhaný sýr. Zdroj: Profimedia

Dopřejte sýrům samotku

Ze sýrů odstraňte původní obal. Jednotlivé kousky zabalte do pečicího papíru a umístěte do uzavíratelných sáčků. Ještě než je „zamknete“ do igelitového sejfu, vytlačte z něj vzduch. Poté je uložte do chladničky.

Další tipy:

Má vás děsit bílý povlak na sýru? Tahle „mléčná plíseň“ se na sýrech poměrně často objevuje. Podle odborníků nejde o nic vážného. Můžete ji odkrojit nebo otřít octem a sýr normálně konzumovat. Pokud by šlo o jinak barevnou plíseň, jídlo bez pardonu vyhoďte.

Co s okoralým sýrem? Naložte ho na chvíli do mléka, okamžitě zvláční.

Aby sýr při smažení nevytékal, obalte ho do polohrubé mouky, která mu dodá pevnější konzistenci.

Kupujte jen tolik sýra, kolik jste schopni hned spotřebovat. Krájený eidam z pultového prodejte byste měli spotřebovat do 24 hodin, vakuovaný do měsíce.

Sýry jako gervais nebo lučiny vám vydrží v lednici měsíc. Důvodem jejich dlouhé trvanlivosti je termizace (dlouhé zahřívání) při výrobě, které působí preventivně proti rychlé zkáze.

