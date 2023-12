Cukroví je drahé zboží… Proto je potřeba s ním nakládat tak, aby na štědrovečerní tabuli bylo dokonalé a doslova se rozplývalo na jazyku.

Pečení cukroví byla a je součást adventních příprav na Vánoce. Kdo to v tom shonu stihne, má vítězné body navíc. Poctivé domácí cukroví je, na rozdíl od prefabrikovaných nabídek z obchodních řetězců, chutné, poctivé a s láskou dělané. Proto je potřeba ho uskladnit tak, aby si uchovalo svou barvu, vláčnost a chuť. Podle odborníků jednotlivé druhy cukroví ale potřebují jinou péči. Jak tedy uchovávat vaše (u)pečené poklady, aby byly co nejchutnější?

Perníčky

Tyto vykrajované sušenky z aromatického těsta (často zdobené bílkovou polevou) patří v českých luzích a hájích mezi nejoblíbenější. Mimochodem, věděli jste, že první perníčky se pekly ve starém Egyptě a sloužily jako lék proti zažívacím obtížím? Vánoční perníčky jsou ale spíše žádaná pochutina, kterou miluje celá rodina. Co dělat, aby se hezky rozležely a nebyly o Štědrém dni tvrdé jako kámen? Zkušené hospodyňky doporučují uskladnit perníčky v kartonové krabici, kterou jste předtím vyložili papírovými ubrousky. Abyste podpořili vláčnost, můžete krabici uložit do chladu a dovnitř dát ještě rozkrojené jablko, které bude obsah zvlhčovat.

Perníčky zvláční půlka jablka.

Rohlíčky, zázvorky a linecké…

Tyto sušenky patří mezi suché a trvanlivější druhy cukroví. Proto je s klidným svědomím můžete skladovat v bytě. Ovšem, vyberte jim místečko, kde je chladno (například chodba, komora, veranda nebo spíž). V těchto podmínkách můžete uchovávat i klasické linecké plněné marmeládou nebo jiné slepované druhy sušenek.

Máslové cukroví

Některé cukroví je spojováno máslovým krémem. Ten bohužel velmi rychle podléhá zkáze, proto ideální „azyl“ pro všechny tyto druhy je lednice. Odborníci doporučují cukroví navrstvit do plastové krabice vystlané alobalem a uložit hezky do chladu chladničky. Stejný osud by měl potkat i nepečené druhy cukroví (rolády, různé kuličky), které často mají máslový základ nebo čokoládovou polevu. A malé doporučení: aby tyto lahůdky nebyly pro konzumaci tuhé, vytáhněte je z lednice hodinu před samotnou konzumací.

Každý druh cukroví vyžaduje jiné skladování.

Kokosky a pusinky

Doménou těchto druhů je hlavně křehkost. Proto musíte najít způsob uchování, který tuto vlastnost podpoří. Hospodyňky doporučují jednotlivé kousky uchovávat na suchém místě a v papírových sáčcích, kde jim nebude hrozit zbytečná vlhkost, která by kýžený efekt zničila.

Klasické vánoční sušenky

Pro tyto dobroty je nejlepším místem odpočinku uzavíratelná plechová dóza. Abyste podpořili křehkost sušenek, uskladněte je na suché místo. Budou krásně křupavé a doslova se vám rozplynou na jazyku.

