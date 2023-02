Do čeho dříve hospodyně ukládaly čerstvá vejce: Vydržela jim bez lednice týdny

Vajíčka máme doma všichni. Víte ale, jak je správně skladovat? Může to hrát velkou roli, co se týče jejich trvanlivosti. Čerstvá vejce dokázaly hospodyňky udržet několik týdnů, a to za pomoci jednoduchých triků, díky nimž vám navíc ani nezaberou žádné místo v lednici.

Asi nejdůležitějším faktorem při uchovávání vajec je, aby nekolísala okolní teplota, a proto je vcelku jedno, zda budou v lednici či někde jinde. Skladovat je můžete při teplotách od 5 do 18 °C, ale nesmí se nacházet na přímém slunečním světle. Jakým způsobem umisťujete vejce do plata. Špičkou nahoru nebo dolů?

Na směru špičky vejce záleží

Pokud jste vajíčka do této doby ukládali tak, jak vám přišla pod ruku, pak vězte, že jste nedělali dobře. Špička by měla směřovat vždy dolů, jelikož se zde nachází póry, které slouží k přijímání kyslíku. Skladováním tímto způsobem tak umožníte proudění čerstvého vzduchu kolem nich.

Jak uchovat vejce čerstvá bez lednice?

Dříve hospodyňky neměly tu možnost uchovávat vejce v ledničce, a proto si musely umět poradit jinak. Vejce byly ukládány do mouky, pilin, sena nebo obilí, kde vydržela vejce čerstvá po mnoho týdnů. Do krabice nasypaly vrstvu pšenice, do které vejce poskládaly tak, aby se navzájem nedotýkala. Poté je zasypaly další pšenicí, dokud nebyla vejce celá zakrytá.

Vejce vždy byla a jsou důležitým zdrojem bílkovin a podstatnou součástí našeho jídelníčku. Zdroj: shutterstock.com

Vejce naše babičky neumývaly, ale potíraly

Vajíčka mohou být snadno napadena bakteriemi. Pokud je před uložením umyjete, narušíte tím totiž ochrannou vrstvu, která je na povrchu skořápky. Kvůli tomu by také mohla rychleji vysychat a kazit se. Hospodyňky je proto neumývaly, ale měly jiný způsob, jak je udržet déle čerstvá. Skořápku potíraly tukem, nejčastěji vepřovým sádlem.

Skladování vajec v lednici

Většina z nás skladuje vejce v lednici, kde jim ale neprospívá nejedna věc. Společné umístění vajec se silně aromatickými výrobky může vejce snadno poškodit. Pórovitá skořápka totiž dokáže absorbovat cizí pachy, a to vejci rozhodně neprospívá.

Druhou chybou je děrované plato, které se velmi často vyskytuje ve dveřích. Není chyba v platu, ale v jeho umístění. Ve dveřích dochází ke kolísání teplot kvůli opakovanému otevírání lednice, a proto tohle místo není pro vajíčka ani trochu vhodné.

Sklenice s vodou dokážou odhalit jejich čerstvost. Zdroj: shutterstock.com

Poznejte čerstvost vajec

Jestliže jste na nějaké vajíčko zapomněli a nejste si jistí, zda již není zkažené, tak to můžete jednoduše zjistit. Nejprve s ním zatřeste. Pokud uslyšíte zvuky připomínající šplouchání, pak už z vajíčka opravdu nic udělat nemůžete a zlikvidujte ho.

Druhým způsobem můžete zjistit, jak je vejce staré. Vložte vejce do sklenice s vodou. Pokud klesne ke dnu, tak je čerstvé. V opačném případě je staré a raději ho vyhoďte. Jestliže se pohybuje někde uprostřed, zpracujte vejce co nejdříve komplet tepelně, rozhodně ne jako volské oko.

Pokud jste miklovníky vajec, podívejte se na zajímavé video, jaké účinky na vás bude mít konzumace dvou vajec denně:

Zdroje: 5555 rad pro šikovné hospodyňky, globus.cz, prozeny.cz