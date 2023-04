Takhle v Itálii skladují žloutky. Vydrží jim čerstvé i dva týdny!

Italové milují těstoviny, které se připravují z vajíček. Jsou tedy přeborníky v uskladňování bílků i žloutků. Mají jednoduchý trik, jak skladovat žloutky a jak je udržet čerstvé až dva týdny. Chcete ho znát?

Občas, když doma něco vaříme nebo pečeme, potřebujeme použít jen bílky, nebo naopak jen žloutky. Když nám žloutky zbydou, je škoda je vyhazovat. Proto vám přineseme několik rad, jak je uschovat, aby byly čerstvé co nejdéle.

Žloutky můžete dát do mrazáku

Když ale není zbytí, můžete žloutky samozřejmě i zamrazit. Pak je ale rozšlehejte se lžičkou soli nebo cukru, podle toho, jaký pokrm z nich budete chtít posléze uvařit. Sůl a pepř totiž zamezí tomu, aby ze žloutků nevznikla nepoživatelná hmota.

Před zamrazením žloutek oddělte od bílků Zdroj: Levent Konuk / Shutterstock.com

Před zamrazením vždy oddělte žloutky od bílků

Žloutky je také možné zavřít do plastových krabiček a vložit do mrazáku. Zmrznou tak po pěti hodinách. Ideální je použití třeba do polévek, kam můžete zmrzlý žloutek vyklepnout, až rozmrzne, tak rozšlehat.

Vaječný likér

Zbylo vám hodně žloutků? Připravte z nich lahodný vajčný likér podle receptu lidového kuchaře Jirky Babici:

Žloutek obsahuje vitamíny i minerály, ale také cholesterol

Žloutek je pro lidské tělo velmi důležitý, má totiž vysokou biologickou hodnotu. Obsahuje vitamíny, bílkoviny, lipidy, cholesterol a lecitin. Žloutek má sice vysoký obsah cholesterolu, díky čemuž bychom ho neměli konzumovat často, naštěstí jeho vstřebávání však snižuje lecitin, který také žloutek obsahuje. Z minerálních látek jsou ve žloutku obsaženy železo, síra, selen, zinek, měď a fosfor.

Žloutek také obsahuje nejrůznější vitamíny. Barva žloutku je ovlivněna tím, čím je slepice krmena. Čím více má beta-karotenu, tím je barva intenzivnější.

Pokud váháte, zda je zdravější žloutek nebo bílek, tak je to přeci jen bílek. Je totiž stravitelnější a neobsahuje cholesterol.

Extra tip: Jak skladují žloutky Italové?

Pamatujte na to, že žloutky se k zamrazení (na rozdíl od bílků) příliš nehodí. Proto je lepší dát žloutky do suchého hrníčku a zalít panenským olivovým olejem. Následně zakryjte fólií a vložte do chladničky. Žloutek by vám měl vydržet čerstvý a nevysušený až dva týdny.

