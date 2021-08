Jak šlehat bílky na páře? Nejlepší způsob, který si zamiluje každá kuchařka

Rádi pečete? Umíte správně vyšlehat bílky? A na páře? Pokud si v této disciplíně nejste jistí v kramflecích, přečtěte si dnešní článek.

Pokud rádi pečete dobroty pro rodinu nebo kolegy do práce, šleháte nejspíš bílky velmi často. Já osobně jsem se tomu vždy vyhýbala, co to šlo! Ona to totiž zas taková legrace není. Dokonale vyšlehaný sníh…to se musí umět!

Určitě máte před očima fotky a videa lidí, co zkouší tuhost nad svojí hlavou. Zatím jsem nenarazila na video, kde by byl sníh nedokonale ušlehán, škoda.

Sníh musí být hutný, lesklý a hladký. Zdroj: Natasha Breen/Shutterstock.com

Ideální sníh krásně a srozumitelně popsala proslulá americká kuchařka, která propagovala francouzskou kuchyni, Julie Child: „Dobře vyšlehanou bílkovou pěnu tvoří stovky maličkých vzduchových bublinek uzavřených v tenké bílkové bláně. Jakmile těsto se sněhem vložíte do trouby, vzduch se začne rozpínat a vzduchové bubliny se zvětšují, což je důvod, proč těsto krásně naskočí. V ideálním případě by měl bílek při šlehání 7x – 8x zvětšit svůj původní objem. Vyšlehaný bílek by měl být dokonale hladký a sametově jemný, měl by se pěkně třpytit, když ho nabereme na drátěnou metlu, měl by držet tvar.“

Čím sníh vyšlehat?

Jsou různé způsoby šlehání sněhu a každý upřednostňuje ten „svůj“ nejlepší.

Ruční šlehač – ano, neustále se prodává nerezový šlehač s kličkou. Pamatujete na něj? Možná ho máte ještě doma a rádi ho používáte. Seženete i plastový uzavíratelný šlehač, se kterým sníh vyšleháte jedna dvě. Také je samozřejmě na ruční pohon.

Ruční šlehač Zdroj: Profimedia

Ručně stručně – tvrdí se, že tento způsob je nejlepší, ale je to řehole, co si budeme povídat… Sníh se připravuje s drátěnou metličkou v míse. Práci si malinko usnadníte, pokud mísu umístíte na utěrku – mísa vám nebude tolik tancovat.

Kuchyňský robot – když není čas, robot to zvládne i bez vás. Vy si mezitím můžete chystat další potřebné suroviny.

Elektrický šlehač – za mě osobně ideál. Ale spoustu z vás se mnou souhlasit nebude, to je logické a vlastně i správné. Sto lidí, sto názorů.

Pravidla, která musíte dodržet

mísa a všechny potřebné nástroje musí být naprosto suché a čisté

bílky nesmí obsahovat ani malinkatý kousíček žloutku

dejte pozor na přešlehání

používejte vejce pokojové teploty

pokud budete přidávat cukr, sáhněte po cukru – krupici

Správně ušlehaný sníh vytvoří ostré špičky. Zdroj: Olga Dubravina/Shutterstock.com

Konečně se dostáváme ke šlehání na páře

Jestli potřebujete pevnější sníh, který se využívá například na pusinky nebo dort Pavlova, vyšlehejte ho jednoznačně na páře. Proces je o malinko delší, ale stojí to za to.

Připravte si hrnec, kam pěkně sedne mísa s bílky. Do hrnce nalijte vodu a přiveďte k varu. Až bude voda vřít, umístěte nad rendlík mísu s bílky a začněte hned šlehat. Pokud chcete vyšlehat sníh s cukrem, vyčkejte až na vhodnou příležitost, která nastává, když se bílky trochu ohřejí. Nad parou šlehejte bílky přibližně do ohřátí na 40 °C, pak z páry odeberte a dál šlehejte do vychladnutí.

Pokud se do sněhu chystáte přidat nějaké další ingredience, jako oříšky nebo kokos, přidejte je do sněhu vařečkou, už směs nešlehejte.

