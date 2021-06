Jak správně osmažit dozlatova cibulku? Málokdo to dělá skutečné správně

Nakrájet cibuli, během toho si trochu poplakat, pak ji vložit na rozpálený olej a smažit. Vypadá to, že smažení cibulky dozlatova není žádná věda. Proč se nám ale často nepovede, rychle zčerná a zhořkne?

Smažená cibulka oživí každé jídlo. Její chuť se nejvíce hodí například ke špenátu, knedlíkům plněným uzeným masem, apod. Málokdo však ví, že dokonalá smažená cibulka se začíná připravovat již v obchodě.

Výběr cibule

Pokud si chcete vychutnat plnou chuť cibule, vybírejte takovou, která je na pohmat těžká a pevná. Neměla by mít na sobě žádné skvrny a slupka by se neměla ve velké míře odlupovat. Také by neměla klíčit.

Pokud si chcete vychutnat plnou chuť cibule, vybírejte takovou, která je na pohmat těžká a pevná. Zdroj: Shutterstock.com

Jak cibuli skladovat

Cibule by se měla skladovat na temném a dobře větraném místě. Jakmile ji přinesete domů, přemístěte ji ze sáčku například do košíku nebo přepravky a uložte do spíže.

Jak cibuli nakrájet

Krájení cibule může být nepříjemná záležitost. Může se stát, že vás budou dráždit silice a vy se rozpláčete. Předejít tomu můžete tím, že cibuli vychladíte. Také se často stává, že při krájení na kostičky vrchní část sklouzne a vy se říznete. Jak krájet cibuli? Nejdřív ji oloupejte, ale neodkrajujte tzv. bubáka, tedy místo, kde byly na cibuli kořínky. Poté cibuli přeřízněte napůl a začněte krájet. Dejte si pozor, abyste nedokrojili proužek cibule až do konce. Odstranili byste si kořínek, který vám cibuli drží pohromadě. Pokud chcete cibuli na jemno, nařízněte ji v půlce podélně.

Jak smažit cibuli

Zapněte sporák a položte na něj pánev nebo hrnec. Nádobí nechte dobře rozehřát. Poté na dno nalijte olej. Na jednu cibuli vám stačí jedna polévková lžíce. Přidejte cibuli a začněte míchat. Od restování neodcházejte a neustále ji obracejte.

Od restování neodcházejte a neustále cibuli obracejte. Zdroj: Razoomanet/Shutterstock.com

Kdy bude cibule hotová?

Cibuli bude trvat přibližně 5-7 minut, dokud nezačne mít perfektní zlatavou barvu. Nyní přichází důležitý krok a to je její přesunutí do misky. Nikdy ji nenechávejte na pánvi. Ta je totiž stále rozehřátá a malé kousky by se mohly připéct a zčernat.

