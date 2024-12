Zapomeňte na připálené hranolky: Zkuste tuto metodu smažení a budou vždy jedna báseň

Kateřina Jelínková 12. 12. 2024 clock 3 minuty video

Kdo by nemiloval bramborové hranolky? Můžeme si je koupit ve stánku rychlého občerstvení, v některém ze řetězců, usmažit si doma ty zmražené z obchodu - a nebo si připravit ty opravdu nejlepší a nejlahodnější od samého začátku sami doma. Není to tak složité, i když to zabere trochu času.

Bramborové hranolky jsou samozřejmou součástí našich jídelníčků, a to i přesto, že je většina z nás vnímá jako něco nezdravého. Pokud je připravíme správně, není se čeho obávat (samozřejmě nebudeme-li je konzumovat denně). Smažení těch nejlepších hranolků začíná už výběrem brambor, které by měly být pokud možno bez chyby a ideální je zvolit varný typ C. Jakmile budete mít vybráno, můžete pokračovat dále. Jak na vynikající křupavé hranolky radí na youtube video od RecipeTin Eats: Zdroj: Youtube Jednoduše, ale poctivě Jednoduchým trikem, který dovede hranolky k dokonalosti, je dvojí smažení. Ale ještě dříve, než je vložíme do rozpáleného tuku, musíme nakrájet pokud možno stejně silné kousky. Je logické, že čím tenčí hranolky budeme připravovat, tím rychleji budou prosmažené. Na druhou stranu je také potřeba, abychom jim vůbec dali šanci přinést na talíř odpovídající konzistenci. Inspirovat se tak můžeme těmi, které kupujeme v sáčku. Bez vody to nepůjde Nakrájené hranolky je třeba nejprve dobře propláchnout, abychom z jejich povrchu odstranili pokud možno co nejvíce škrobu. Ten by při smažení neudělal dobrou službu. Ani to ještě není všechno - z cedníku poputují stále ještě syrové brambory na dalších deset minut do mísy se studenou vodou, která z nich vytáhne další část škrobu. Po této době hranolky slijeme, dobře osušíme v utěrce a můžeme se už skutečně pustit do smažení. close info Pixabay.com zoom_in Jak je nakrájíte, je jen na vás. Nakonec můžete hranolky ozvláštnit třeba rozmarýnem. Výběr tuku je důležitý Tepelná úprava hranolků má svoje pravidla, pokud chceme dosáhnout opravdu těch nejlepších výsledků. Kouzlo je ve dvoufázovém smažení a zvoleném tuku. Mnohé možná překvapí, že šéfkuchaři z těch nejlepších hotelů a restaurací používají ke smažení brambor živočišné tuky, a dokonce i hovězí lůj, který my nejsme zvyklí do kuchyně zařazovat. Každopádně vhodné bude i obyčejné vepřové, případně kachní sádlo. Výsledek bude unikátní. Související články close Doporučujeme Trendy z Evropy: Ochutnejte kapří hranolky a další rybí hity video close Vaření a recepty Křupavé pečené brambory – tajemství spočívá ve zcela nečekané přísadě video Dvě teploty a přestávka při smažení Metoda, která vede k dobře prosmaženým, ale nepřipáleným hranolkům, zahrnuje první fázi, při které mají brambory změknout (v podstatě se “uvaří), a druhou, která zajistí křupavost. První část bude trvat přibližně pět minut - samozřejmě podle zvolené síly hranolků, a olej zatím rozehřejeme jen na 160 °C. Jakmile hranolky změknou, bude třeba je vyndat a rozložit na ubrousek, který z nich vysaje přebytečný tuk. Omastek na pánvi nyní rozehřejeme na 180 °C a hranolky do něj na přibližně stejnou dobu vrátíme. To je celé - dobrou chuť! To je celý trik, který těm nejlepším restauracím zajišťuje pověst hranolkových specialistů. Nyní již není důvod, proč byste takové renomé nemohli alespoň mezi svými přáteli získat také vy. Zdroje: www.fifteenspatulas.com, www.recipetineats.com, www.thespruceeats.com

