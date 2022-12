Proč při vaření vajec přidat do vody lžičku jedlé sody. Výsledek vás překvapí

Všemi neustále opěvovaná jedlá soda pomůže i při jedné neoblíbené činnosti v kuchyni. Ne, dnes to nebude o úklidu, ale o vaření vajíček. Chcete vědět, jak snadno oloupat vejce? Pojďme na to.

Vejce natvrdo se využívají do spousty receptů, ale i samotná s trochou soli či kapkou majonézy jsou vynikající. A co si budeme povídat, obložený chlebíček bez vejce si také dokáže představit jen málokdo.

Loupání vajec nemusí být vždy o nervy. Zdroj: Khaohom Mali / Shutterstock.com

Vejce plná důležitých látek

Ve vejcích se skrývá velké množství látek, které jsou pro náš organismus prospěšné a potřebné. Do jídelníčku byste je měli zařadit například z důvodu obsahu vitamínu D, který se podílí na vstřebávání vápníku a vápník, jak jistě víte, podporuje stavbu kostí. Navíc má vitamín D vliv i na náš imunitní systém. Vejce obsahuje také vápník, zinek, železo, z antioxidantů pak třeba lutein či zeaxantin.

Dříve se k vejcím přistupovalo spíše skepticky, určitě dodnes slýcháte od některých lidí, že vajíčka nejedí, protože nechtějí mít vysoký cholesterol. Postupem času se ale zjistilo, že jsou vejce naopak zdraví prospěšná a v dnešní době jsou brána jako superpotravina.

Jedlá soda při vaření vajec

Jistě jste už mnohokrát zažili situaci, kdy vám uvařené vejce nešlo oloupat. Mnohdy z něj zbude jen torzo, prostě žloutek obalený tenkou vrstvou hrbolatého bílku. Nadávky v kuchyni pak létají vzduchem. Jestliže se nechcete při loupání vztekat, dobře funguje trik s jedlou sodou.

Na několik skvělých vychytávek, jak si usnadnit práci s vejci, se můžete podívat ve videu:

Do hrnce napusťte studenou vodu, opatrně do něj vložte vejce – ta by měla být dostatečně potopená. Následuje důležitý krok! Přidejte do vody jedlou sodu (dává se cirka půl lžičky na jeden litr vody). Bílek se působením jedlé sody nebude tak moc lepit na skořápku a následné loupání vás nepřipraví o nervy.

I studená voda pomůže

Po uvaření by se vejce měla střelhbitě zchladit. Každý má asi trochu jiný postup, ale ve finále to skoro vyjde nastejno. Nejideálnější je vodu z vajec slít a přendat je do misky se studenou vodou, která by se měla po chvíli vyměnit. Do loupání se můžete pustit zhruba za dvě minutky.

Loupání několika způsoby

Naklepávání, poválení, použití nejrůznějších fíglů. Každý má ten svůj způsob, ale víte, jaké způsoby jsou neosvědčenější?

Poválení – vajíčko naťukněte z každé strany a začněte ho po lince dlaní povalovat sem a tam. Uslyšíte praskání skořápky, a jakmile bude vejce poválené, přendejte ho do vody, kde ho z poválené skořápky už lehce vysvléknete.

Lžíce – dno vajíčka naklepejte, odstraňte trochu skořápky a opatrně vložte mezi vejce a skořápku lžičku. Jakmile lžička zmizí v útrobách skořápky, začněte vejcem opatrně otáčet a oddělovat tak zbytek skořápky od bílku.

Sklenice s vodou – do sklenice napusťte vodu, cca půlku, aby se vejce potopilo, do vody vložte vařené vejce, sklenici překryjte dlaní a svižně protřepejte. Větší část skořápky je rázem fuč.

Výfuk – naklepejte vejce shora i zdola, trochu skořápku na těchto místech oloupejte, vezměte pevně do ruky a do užšího konce vejce foukněte. Dejte však pozor, někdy nečekaně vyletí jak střela.

