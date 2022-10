Většina Čechů vůbec neumí používat sůl. Solí špatně a ničí jídlo

Bez soli by to v kuchyni nešlo, protože většina pokrmů by neměla tu správnou chuť. Jen je nutné ji správně použít. Záleží vždy na množství a okamžiku, kdy do jídla sůl přidáte. Jak tedy solit správně?

Sůl je v kuchyni opravdu nepostradatelná a používá ji v přiměřeném množství téměř každý. Starověké národy se bez ní dokonce dlouho obešly, začali ji používat až Řekové v 7. století před naším letopočtem. Je však všeobecně známo, že se to se solí nemá přehánět, a proto tuto ingredienci používejte s citem. Dosáhnete tak chutnějšího jídla a budete si chránit své zdraví. Naučte se solit správně.

Nabídka soli je pestrá

V současné době se můžete setkat s nejrůznějšími druhy solí. Důležitou roli vždy hraje její hrubost, která značně ovlivní výslednou chuť daného pokrmu. Jemně mleté soli jídlo rovnoměrně ochutí, kdežto ty hrubě mleté mu dají mnohem výraznější chuť. Zvolte tedy druh soli podle toho, jaký pokrm připravujete.

V současné době se můžete setkat s nejrůznějšími druhy solí. Zdroj: Anastasia Zhenina / Unsplash

Sůl kamenná, mořská či himalájská?

Dost často se v mnoha domácnostech využívá obyčejná a běžně dostupná kuchyňská sůl. V posledních letech je ze zdravotních důvodů jodizována, a to jako prevence nedostatku jódu v lidském organismu, který způsobuje především nebezpečné poruchy štítné žlázy. Pro lepší mineralogické složení a přirozený podíl jódu je však doporučována spíše sůl mořská a himalájská.

Jaké množství soli je přijatelné

Denní doporučená dávka soli pro každého z nás je 5 g. Což opravdu není mnoho. Všichni, kdo budou své nadměrné dávky snižovat, by měli sůl ubírat tělu postupně. V současné době je bohužel v průměru 5 x vyšší spotřeba, než je běžný doporučený denní příjem. Zvláště opatrní buďte u dětí, které by od druhého roku života měly přijímat maximálně 0,2 až 0,3 g soli denně.

Sůl až do vařící se vody

Pokud se chystáte použít sůl do vody k vaření potravin, přidejte ji vždy až tehdy, kdy se voda začne vařit. Sůl totiž zvyšuje bod varu. Budete tak vařit danou potravinu kratší dobu. Nejde však o nějakou znatelnou úsporu času, neboť 1 g soli v 1 l vody zvedne bod varu o pouhý 1 °C.

Kdy solit jaké pokrmy

Čas, kdy osolíte jídlo, přímo ovlivňuje jeho výslednou chuť a kvalitu. A platí, že každá potravina si žádá sůl v jinou dobu. Některá na začátku vaření, jiná zas na konci, což se projeví v samotné chuti připraveného jídla. Když osolíte jídlo ihned v počátku, spojí se rovnoměrně s ostatními chutěmi. Pokus sůl použijete nakonec, podtrhnete tím samotnou slanost, která někdy potlačí ostatní chutě. Proto vždy v počátku solte jen opatrně po troškách a stále ochutnávejte.

Dušené maso je vhodné osolit hned na začátku, protože pustí víc šťávy. Zdroj: Profimedia

Co kdy solit

Například opékanou zeleninu solte vždy, až bude hotová. Luštěniny je dobré solit až ke konci vaření nebo i po uvaření, díky tomu vám mnohem rychleji změknou. Dušené maso je vhodné osolit hned na začátku, protože pustí více šťávy. Naopak maso, které chcete grilovat nebo upravovat jako steaky, solte až na talíři. Plavalo by vám ve vodě a připravili byste se tak o velké množství chutné šťávy. Maso by se ve výsledku dusilo. Stejně solte na konci vaření i vnitřnosti, jinak by byly tvrdé a někdy i nepoživatelné. Omáčky a polévky solte ihned v počátku, aby se sůl spojila se všemi ostatními ingrediencemi.

