Nechcete přijít o dokonalou křupavost pizzy? Tak to byste měli vědět, jak ji správně ohřát v mikrovlnné troubě.

Nedojedli jste celou pizzu? Pokud ji budete ohřívat, zkuste využít osvědčený fígl, který oblíbený pokrm nepřipraví o všechny kvality. Zpravidla přijde pizza po ohřátí o svou křupavost a často je z ní rozmáčená nebo žvýkací „hmota“ bez chuti. Jak tedy na to, aby k těmto nedostatkům nedocházelo a vy jste si mohli pochutnat na italské specialitě i druhý den?

Základem je správné skladování

V případě, že se chcete po ohřevu dočkat chutné pizzy, je podstatné i to, jak ji budete do dalšího dne skladovat. V pokojové teplotě by měla být maximálně 2 hodiny, aby zbytečně neokorala a neoschla a nezačaly se v ní množit nežádoucí bakterie. Proto nedojedené kousky pizzy vyndejte hned po ukončení jídla z papírové krabice, vložte je do uzavíratelné krabičky na potraviny a uložte ji co nejdříve do lednice. Pokud potravinový box nemáte, stačí pizzu obalit potravinovou fólií.

Ohřev v mikrovlnné troubě

Jedná se o jednoduchou a rychlou metodu, kterou je však nutné provádět správně. Jinak mikrovlny rozehřejí sýr a veškeré přísady na povrchu, ale těsto bude ve výsledku tuhé a suché.

close info Shutterstock zoom_in Přidejte k pizze do mikrovlnky trochu vody.

Pomůže trochu vody

Principem celého fíglu je obyčejná voda. Položte na talíř zbylé kousky pizzy a vložte do mikrovlnky i bezpečnou nádobu s vodou, která dokáže s těstem doslova divy. Díky tomu opět zvláční a vyhnete se situaci, že budete servírovat na stůl „nechutnou tuhou gumu“. Využít lze i běžnou sklenici, jen ji nechte před vyndáním z trouby náležitě vychladnout. Raději se vyhněte používání nádobí z kameniny, která se v mikrovlnné troubě příliš rozehřeje a hrozí spálení. Nádoba s vodou pohltí část mikrovln a pizza se tak ohřeje rovnoměrněji.

Jak dlouho pizzu ohřívat

Tímto způsobem ohřívejte zbylou pizzu na vysoký výkon, a to přibližně po dobu 45 sekund, dokud není zcela horká. Za tuto krátkou dobu se nestihne voda vařit, a díky tomu se vnitřní prostor mikrovlnné trouby nezaplní nežádoucí párou, která by pokrm znehodnotila.

close info Profimedia zoom_in Tímto způsobem ohřívejte zbylou pizzu na vysoký výkon, a to přibližně po dobu 45 sekund.

Ohřejte pizzu na pánvi

K ohřívání nedojedené pizzy můžete také použít obyčejnou pánev. Rozložte na její dno bez použití tuku kousky pizzy, pánev přikryjte pokličkou a ohřívejte na nízkém stupni plotýnky. Jakmile se začne poklička zevnitř zapařovat, přidejte do pánve k pizze pár kapek vody a pod pokličkou ještě minutku zahřívejte. Pak nezbývá než pizzu naservírovat na talíř a vychutnat si její lahodnou chuť.

