Chcete doma servírovat na stůl vždy dokonalé párky, které budou plné šťávy, zbytečně vám při přípravě neprasknou a nebudou rizikem pro zdraví strávníků? Vyhněte se jednomu ze zásadních přešlapů! Jak správně tuto uzeninu ohřívat?

Párky patří mezi oblíbené potraviny, které nezatíží peněženku a dají se poměrně rychle připravit bez velké námahy. Ovšem mnozí z nás se dopouštějí při jejich přípravě chyby, která nejenže párkům výrazně zhorší chuťové vlastnosti, ale má i negativní dopad na naše zdraví. Čemu se tedy při ohřívání párků raději vyhnout a jak postupovat správně?

Jak ohřívat správně párky? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Těhotnej kuchař:

Zdroj: Youtube

Skryté nebezpečí číhá v mikrovlnce

Mnoho lidí dělá chybu při ohřívání párků tím, že k tomu používá mikrovlnnou troubu. Zpracované maso totiž obsahuje chemické látky a konzervanty, které během mikrovlnného ohřevu procházejí nežádoucími změnami a jejich negativní dopad na lidské zdraví se ještě více zvyšuje. Platí to i pro obsažený cholesterol, který v mikrovlnce zoxiduje a je pro náš organismus ještě větší zátěží. Takže párky do mikrovlnné trouby rozhodně nepatří. Zvolte raději postupy, které jsou vhodné a zdraví neškodné! Máte hned několik možností. O které se jedná konkrétně?

close info Pixel-Shot / Shutterstock zoom_in Mnoho lidí dělá chybu při ohřívání párků tím, že k tomu používá mikrovlnnou troubu.

Vaření ve vodě

Nejlepší a nejbezpečnější způsob ohřívání párků je ve vodě. Nejprve dejte ohřát do hrnce vodu, a ohřejte ji na 90 stupňů Celsia. Nikdy by se však neměla vařit! Nejvhodnější je nechat vodu zavařit, okamžitě vypnout hořák a asi za minutu do ní vložit párky, které v ní ponechte po dobu zhruba 5 až 7 minut. Tímto způsobem zajistíte jejich postupné a rovnoměrné ohřátí a zároveň si uzenina zachová svou příjemnou šťavnatost.

Postupné ohřívání ve vodě

Dalším způsobem, který lze při ohřívání párků zvolit je ten, kdy je vložíte do hrnce se studenou vodou, kterou budete postupně zahřívat. Uzenina se prohřeje postupně, jen se voda opět nesmí zažít vařit. Nenechávejte párky ve vodě dlouho, a to ani když vypnete plotýnky sporáku. Uzenina by se zbytečně vysušila a ztratila by svou chuť.

close info Profimedia zoom_in Dalším způsobem, který lze při ohřívání párků zvolit je ten, kdy je vložíte do hrnce se studenou vodou, kterou budete postupně zahřívat.

Ohřívání na páře

Stejně tak vám zachová maximální chuť a šťavnatost párků příprava v páře. Napusťte do hrnce trochu vody, pak do něj vložte pařák, který se běžně používá na knedlíky a rozložte na něj párky. Nechte je prohřívat nad vroucí vodou zhruba po dobu 10 minut. Přestože tento způsob ohřívání je o pár minut delší, chuť párků je ve výsledku naprosto dokonalá.

V troubě

Další možností je ohřívání párků i v běžné troubě. Nejprve ji předehřejte na 180 °C, mezitím rozložte párky na plech a pak je na pár minut vložte do trouby. Tento způsob vám zaručí nejen rovnoměrné prohřátí, ale párky také neprasknou.

Jak na to, aby párky nepraskly

V případě, že jste měli párky uskladněné před přípravou v lednici, nikdy je do vody nevkládejte ještě ve stavu, kdy jsou chladné. Právě to je nejčastějším důvodem jejich popraskání. Nechte je nejprve před vařením nějaký čas v pokojové teplotě. Stejně tak párky do vody nikdy neházejte, ale plynule je do ní vkládejte.

