V sychravých dnech není nad teplý čaj s medem! Jak ho s ním však správně osladit, aby zlatavý přírodní dar nepřišel o všechny látky prospěšné našemu zdraví?

Med je skvělou alternativou běžného cukru a navíc je zdravý. Hodí se právě teď v období většího výskytu nachlazení a chřipek. Umíte si však dát med do čaje správně? Většina z nás to dělá bohužel špatně.

Cukr versus med? Co je ve skutečnosti zdravější? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Best of U kulatého stolu:

Zdroj: Youtube

Med je elixír zdraví

Med má nejen silné výrazné antibakteriální účinky, ale obsahuje i nespočet významných látek. Jedná se například o vitaminy A, B a C, ale i vápník, fosfor, draslík, hořčík a železo. Výhodou je také fakt, že med obsahuje jednoduché cukry, s nimiž si náš organismus dokáže snadno poradit.

V medu jsou plně zastoupené také užitečné antioxidanty, které působí proti rakovině tlustého střeva. Pravidelná konzumace medu zvyšuje ve střevech množství probiotických bakterií a podporuje tak i lepší celkovou imunitu. A dokonce snižuje i hladinu škodlivého cholesterolu v krvi.

Jestliže chcete veškeré cenné látky v medu uchovat, nikdy si ho nedávejte ho horkého čaje.

Pozor na horký čaj

Jestliže chcete veškeré cenné látky v medu uchovat, nikdy si ho nedávejte ho horkého čaje. Přišly byste o většinu zdraví prospěšných složek a v čaji by zbyla pouze jeho chuť. Teplotu čaje však nemusíme nutně měřit teploměrem, stačí, když bude tak akorát k pití.

Jaká je hraniční teplota?

Aby med neztratil své zázračné vlastnosti, neměl by mít čaj teplotu vyšší než 40 °C. Díky tomu není teplotní zátěž na med tak vysoká, aby došlo k jeho znehodnocení.

Použít lze i med zcukernatělý

Většina z nás preferuje med tekutý. Jeho přirozenou vlastností je ovšem krystalizace. Doba, za kterou proběhne, se odvíjí od konkrétního druhu medu dle vzájemného poměru obsažených cukrů glukózy a fruktózy. Neznamená to však, že by snad byl med nekvalitní a bez užitečných látek.

Pokud chcete dopřát tělu všechny léčivé účinky medu, nakupujte ho nejlépe od prověřených včelařů nebo farmářů.

Nikdy med nerozehřívejte v mikrovlnce

Pokud chcete zcukernatělý med rozpustit, udělejte to vždy ve vodní lázni při pozvolné a mírné teplotě. V mikrovlnné troubě by mohlo velice snadno dojít ke znehodnocení.

Pouze kvalitní med

Pokud chcete dopřát tělu všechny léčivé účinky medu, nakupujte ho nejlépe od prověřených včelařů nebo farmářů. Často se stává, že med koupený v obchodech, nemá s tím kvalitním nic moc společného.

