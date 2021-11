Jak správně sušit křížaly: Nemusíte mít sušičku, aby vám jablka nezhnědla

Jablka jsou jednou z nejzdravějších pochoutek. A právě teď je doba, kdy je jich všude plno. Nestíháte je jíst v čerstvém stavu? Udělejte si zásobu na zimu a budete mít po ruce báječný a zdravý pamlsek. Vyrobte si staré dobré křížaly. Jak je správně usušit?

Jablka neodmyslitelně patří k podzimu. Pochutnávat si na nich můžete i jinak, než že si je jen začerstva schroupnete. Sušené plátky jablek jsou nejen chutné, ale také vzhledem k vysokému podílu vlákniny i velmi zdravé.

Pusťte fantazii na špacír a sušte vše, co vás napadne

Z historického hlediska se na chvilku přeneseme až do Persie či Arménie, kde vždy byla a stále je konzumace sušeného ovoce součástí nejen tamní kuchyně a zvyků, ale i kulturních tradic. A nemusíte sušit jen jablka. Je to sice nejčastější, ale proč nezkusit i hrušky, meruňky, broskve, švestky, jahody či hrozny? Křížaly jsou obyčejné plátky nebo kousky různých druhů ovoce. Jen vynechte moučná jablka, pro sušení vhodná nejsou, křížaly z nich snadno praskají a lámou se. Největší chybou je, když nejsou nasušené křížaly pružné, lámou se a mají jinou než hnědožlutou barvu. Tmavé zbarvení signalizuje přesušení a snižuje kvalitu křížal. Ovoce v této úpravě neobsahuje žádné konzervační látky a dodá energii. Plody by měly být vždy zralé, ideálně s vyšším obsahem cukru.

Aby jablka nezhnědla, namáčejí e ihned po nakrájení do vodní lázně s citronovou šťávou. Zdroj: profimedia.cz

Jak při sušení jablek postupovat

Máte na výběr hned z několika možností. Záleží jen a jen na vás. Křížaly je dnes možné sušit v moderních sušičkách, což je asi nepraktičtější. Pokud máte doma dost místa, můžou vám během sušení dělat křížaly i báječnou dekoraci. Stačí je jen zavěsit navlečené na niti na slunečné a dostatečně vzdušné a teplé místo. Jestliže máte doma radiátory ústředního topení, zvolte klidně i tuto cestu, protože je lze na vhodném pokladu sušit i na nich. Stačí nakrájené ovoce poklást na tácek, pečící papír či plátýnko a šup s ním na topení. Někdo dává přednost i klasické elektrické či sporákové troubě. Prostě fantazii a možnostem se meze nekladou.

Bezchybná a pečlivá příprava

Připravte si pevná a dobře vyzrálá jablka. Na sušení jsou vhodné letní a podzimní odrůdy, které se nehodí pro delší skladování. Nejprve jablka nebo i jiné ovoce pečlivě omyjte pod tekoucí vodou. Plody můžete oloupat, ale někdo je má raději se slupkou. Je to na vás a vaší chuti. Odstraňovačem jádřinců vypíchněte střed jablka. Postavte plod stopkou dolů a levou rukou jej přidržte. Pravou rukou nasaďte nástroj na střed „bubáku“, jemně zatlačte a zároveň otáčejte střídavě vpravo a zpět vlevo. Nástroj jen projede a odstraní jádřinec ve formě trubičky. Jádřince zbavené jablko nakrájejte na stejně silná kolečka. Použijte k tomu ostrý nůž na ovoce, případně známý V kráječ, tzv. mandolínu.

Nastavte si nejprve nižší teplotu kolem 50 až 60 °C a ve chvíli, kdy plátky ovoce začínají sesychat, zvyšte ji na 70 °C. Zdroj: profimedia.cz

Nechcete, aby jablka zhnědla?

Když jablko rozříznete, začne na řezu hnědnout. Je to způsobené činností oxidačních enzymů, které potřebují ke svému uplatnění kyslík ze vzduchu. Aby jablka nezhnědla, namáčejí se ihned po nakrájení do lázně, která je z vody a vymačkaného citrónu. Nakrájená jablka po chvilce z tekutin vyjměte, lehce oklepejte a rozložte na jednotlivá plata do sušičky. Dejte pozor, aby se vzájemně plátky nepřekrývaly a mohly dokonale schnout. Sušení vám potrvá přibližně 6 až 8 hodin.

Nemáte sušičku? Sušte v troubě

Nastavte troubu nejprve nižší teplotu kolem 50 až 60 °C a ve chvíli, kdy plátky ovoce začínají sesychat, zvyšte ji na 70 °C. Následně ovoce otočte a dosušte při 60 °C. Křížaly jsou správně usušené tehdy, když plátek jablka ztratí svou pružnost, šustí a je křehký.

