Přinesli jste si domů košík jahod? Pak je očistěte s veškerou něhou, aby vám déle vydržely…

Jahody jsou oblíbené ovoce. A není divu, jde o plody sladké, šťavnaté a navíc plné vitaminů. Málokdo ví, že jahody byly ve staré Antice používané jako léčivo na spoustu neduhů. Za dnešní – velkoplodé jahody – vděčíme apetitu francouzského krále Ludvíka XV., který je natolik miloval, že zaměstnal svého zahradníka, Antoine Duchese, aby plody co nejvíce zušlechtil a vylepšil.

A tak se jednoho dne stalo… Botanik zkřížil odrůdy, které dovezli do Evropy mořeplavci. A spojením jahodníku virginského a chilského se zrodily dnešní velkoplodé odrůdy. Pro Ludvíka XV. To byl splněný sen! A my díky tomu máme plné košíky plodů velkých skoro jako dlaň…

Autorka videa Arneah Baytiong vám poradí, jak správně umýt jahody, abyste v nich neměli broučky nebo jiné nečistoty. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Ovoce lásky

Jahody byly vždycky žádanou lahůdkou bohatých. A přizdívalo se jim také „ovoce lásky“, protože se říkalo, že konzumací plodů se zlepšuje krevní oběh a tím pádem i prokrvení pohlavních orgánů. Pro muže to znamenalo lepší potenci a pro ženy naději, že konečně po delším snažení otěhotní.

Proto si kdysi novopečení manželé před společnou nocí dávali jahodový nášup. Kdo ví, jestli to mělo účinnost. Ale pokud ne, tak účastníci jahodových hodů na tom určitě netratili, protože plody jsou plné vitaminu C (až 90 mg na 100 g jahod), ale také stravitelné vlákniny a minerálů (zejména draslíku, zinku a hořčíku).

Sprchujte je bez stopky

Pokud i vy jahody milujete, moc neotálejte, ať stihnete letošní sklizeň. Ať už si je koupíte v košíku nebo ve vaničce, snažte se je co nejdříve spotřebovat. Odborníci poroto doporučují jahody nemýt dřív, než je budete chtít konzumovat.

Snažte se nejdřív vybrané plody zbavit stopky, která může skrývat zbytky hlíny a dalších nečistot. A až poté plody umýt studenou vodou. Ale pozor: nikdy nedávejte jahody odmočit do napuštěné mísy, protože jedině tak se nasáknou vodou a jejich životnost se tím rychle sníží.

close info Profimedia zoom_in Jahody myjte ve studené vodě.

Čisté rovnou na talíř

Vhodné mytí je pod tekoucím pramenem studené vody. Pokud máte více plodů, můžete využít cedník, kde se jahody rozprostřou a díky dírkám na dně i rovnou okapou a zbaví se přebytku vláhy.

Plody pak, chcete-li, můžete osušit papírovou utěrkou nebo je nechat osušit na utěrce. Ovoce co nejrychleji zkonzumujte. Můžete si dopřát jahodový pohár, koktejl, jahodové knedlíky nebo koláč. Výborný je i jahodový kompot nebo džem, který pak oceníte zejména při víkendových snídaních.

Zdroje: https://regiony.rozhlas.cz, https://bezpecnostpotravin.cz