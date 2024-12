Červená řepa patří mezi ty druhy zeleniny, které jsou nejen univerzální, ale také velmi chutné. Je ale dobré vědět, jak nejlépe ji upravit, aby byla ještě a ještě lepší. Není to taková věda, dokonce existuje jednoduchý trik, který při vaření změní řepu v tu největší delikatesu.

Sladká chuť se zemitými tóny, které máme spojené s kořenovou zeleninou, to je dokonalá kombinace, kterou nám červená řepa nabízí zcela automaticky. Co kdybychom ji ale přece jen ještě vylepšili? Stačí drobnost a neuvěříte, že jde o “obyčejnou” řepu.

Respektujte zeleninu

Při vaření každého druhu zeleniny bychom měli dodržovat speciální postupy, které zajistí její nejlepší chuť a konzistenci. Pokud se nyní budeme soustředit právě na červenou řepu, je dobré vědět, že bychom ji před vařením neměli zbavovat horní vrstvy, chcete-li slupky. Proč? Právě ona totiž udrží většinu živin uvnitř bulvy. D

ále platí, že i když to bude trvat trochu déle, vždy je lepší řepu vařit celou a krájet ji až následně. Důvod je stejný - nechceme, aby se výživné látky vyplavily bez užitku do vody. A nakonec: řepu nikdy nevařte v osolené vodě, nebo se nedočkáte měkkého pochutnání. Sůl totiž způsobí její ztvrdnutí a návratu pak již není.

Nečekaná přísada

Všechna tato pravidla platí obecně pro každé vaření tohoto druhu kořenové zeleniny, nicméně budeme-li chtít od řepy ještě více zajímavé chuti, můžeme k tomu použít nečekaný přídavek, který přinese na talíř docela novou dimenzi, zvláště v tom případě, kdy chcete vařenou řepu později použít pro přípravu salátů.

Podpořte její sladkost

Jak bylo již uvedeno, červená řepa je přirozeně jemně sladká. Abychom právě tuto její chuťovou vlastnost ještě více podpořili a zdůraznili, můžeme do vody při vaření přidat lžičku kvalitního medu, případně také špetku skořice.

Zdá se to jako hodně dobrodružný nápad? Možná ano, jisté ale je, že rozhodně funguje a byla by škoda tento drobný trik nevyzkoušet. Právě med a skořice totiž zvýrazní i ty podtóny v chuti červené řepy, které bychom jinak pravděpodobně ani nevnímali.

Do salátu nebo k masu

Pokud upravíte řepu právě tímto způsobem, můžete ji s úspěchem použít na saláty, nebo ji také přidat k masu při pečení. I zde udělá víc než dobrou službu, protože výsledný pokrm dostane docela jinou, nečekaně příjemnou a jemnou chuť.

Něco pro zachování barvy

Kromě medu a skořice je tady ještě další možnost, zcela odlišná, ale ve výsledku stejně úspěšná. Jde o kyseliny, které jednak přispějí k ještě většímu zachování krásné rudě-vínové barvy řepy, a navíc zdůrazní její sladkost. Použít můžeme lžičku octa, nebo ještě lépe citronu.

Řepa s pomerančem?

Kdo by si chtěl s přípravou řepy skutečně vyhrát a zabrnkat na jemné struny chuťových nuancí, použije do vody lžičku nebo dvě pomerančové šťávy. K pomeranči se výborně hodí hřebíček, a tak není důvod jej nevyužít. Jemná a výrazná chuť řepy (nebojte se, nebude chutnat ani jako ocet, ani jako pomeranč) vás překvapí a nikdy už nebudete chtít vařit ji jinak.

Zdraví až na prvním místě

Proč bychom se vůbec měli zabývat přípravou a hlavně konzumací červené řepy? Je to jednoduché - v každé takové bulvě je spousta vitamínů, zvláště A, C a K, ale také antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek. Dále se můžeme spolehnout na její detoxikační schopnosti. A to určitě není málo.

