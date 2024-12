Pečivo je základ. Díky němu si můžete připravit sytou snídani, svačinu a večeři. Jak ho zamrazit, když nemáte možnost si ho pořád kupovat čerstvé?

Mít chaloupku v přírodě je slast. Ovšem do té doby, než vám začne kručet v břiše a vy nemáte šanci si do samoobsluhy (nebo místního koloniálu) koupit nějaké zásoby jídla. „Nejbližší samoobsluha je pět kilometrů a zavírá v pět. Když dostaneme s manželem hlad pozdě, nemáme šanci,“ říká (jak sama říká „rozmazlená“ Pražačka) Klára: „To víte, je to změna, protože ve městě máme u domu večerku, která má otevřeno do jedenácti. Když něco zapomenu, skočím tam a mám vyřešeno. Ale tady? Všechno musím plánovat a pečivo raději kupuji do zásoby a zamrazuji.“

Autor videa, Zachraň jídlo, vám ukáže, co všechno můžete zramrazit. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Pečivo do zásoby

V situaci jako je Klára, je spousta víkendových chatařů. Patříte mezi ně? Pak máme pro vás dobrou zprávu. Podle odborníků je zamrazování pečiva skvělým řešením. Jen musíte dbát na určitá pravidla, aby vaše zásoba chleba či rohlíků byla chutná i na druhý pokus.

O jaká opatření se jedná? „Do mrazáku dávejte vždy chleba, který je čerstvý, ale není teplý nebo vlažný. Vždycky ho nakrájejte na krajíčky a zamrazte po porcích, které jste schopni ihned spotřebovat,“ doporučuje odborník s tím, že opětovné zamrazování pečiva není vhodné.

Vsaďte na obaly

Při uskladnění pečiva do mrazáku využívejte zamrazovací uzavíratelné sáčky. Jednak nepropustí vzduch, ale i různé mikroorganismy, které by mohly kvalitu pečiva narušit. Chléb vám v tomto „mrazícím sejfu“ vydrží v dobré kvalitě zhruba šest měsíců.

Do té doby byste ho měli spotřebovat. „Při rozmrazování stačí plátky vytáhnout na stůl a nechat v pokojové teplotě pozvolna změknout,“ doporučuje odborník s tím, že pokud máte velký hlad, můžete si krajíce dát povolit do vyhřáté trouby. Jedinou nevýhodou je, že je musíte okamžitě spotřebovat, protože rychle ztvrdnou.

Rohlíková (a housková) sága

Pokud jste spíše na bílé pečivo, ani v tomto případě vás mrazák nezklame.

„Rohlíky nebo housky můžete zamrazit zabalené v alobalu. Tento aluminiový kabátek zabrání tomu, aby vaše „snídaňová porce“ pečiva byla vysušená a bez chuti. Alobal má ještě jednu výhodu – můžete v něm jednotlivé kousky rovnou dát do trouby a nechat zahřát. Budou báječně křupavé!

Šance i pro sladké tečky

Zbyly vám buchty nebo kus vánočky? Pak je zabalte do alobalu a dejte zamrazit. Ale pozor – bez náplně, bez cukrové posypky! Během tři měsíců máte šanci je rozmrazit a užít si je v plné chuti a vláčnosti.

Zdroje: www.kucharidodomu.cz, https://m.pikant.cz