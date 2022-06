Jahody: Mnoho lidí neví, jak je správně zamrazit. Toto je jediný správný postup

Zpracováváte nadbytek jahod? Pokud máte právě místo v mrazáku, určitě si je zamrazte pro další použití. Kdo by si nedal v zimě jahodový koláč nebo kynuté knedlíky!

Není však zmrazení jako zmrazení, málokdo zná správný postup. Naprosto podstatné je mrazit čerstvé plody, čím déle otálíte, tím horší kondice jahody čeká a na jejich chuti se čas značně podpíše.

Čerstvé jahody musíte omýt, udělejte to opatrně pod tekoucí vodou a pozor, zelené korunky otrhejte až poté, co jahody necháte důkladně okapat. Pokud byste jahody umývali bez stopek, voda by se mohla dostat dovnitř plodů a znehodnotila by je.

Díky našemu triku se jahody v mrazáku neslepí. Zdroj: Profimedia

Už se neslepí

Potýkáte se často s problémem, že se jahody v mrazáku k sobě přilepí? Předejdete tomu předmrazením. Okapané suché jahody rozprostřete na tác, přikryjte alobalem a dejte asi na hodinu do mrazáku. Každá jahoda se „obalí mrazem". Poté je vyndejte a dejte je do sáčku nebo do uzavíratelné plastové krabičky. Díky předmrazení se jahody v nádobě už k sobě nepřilepí, takže budete moci snadno odebrat množství, které právě potřebujete. S takto zmrazenými jahodami se i lépe pracuje, můžete je použít stejným způsobem jako jahody čerstvé.

Ovoce můžete mrazit v sáčcích nebo krabičkách. Zdroj: Shutterstock

Jahodová „tlačenka"

Potřebujete-li zpracovat jahody, které toho už leccos prožily a nejsou tak pevné, nejjednodušší je zamrazit je rozmačkané a zasypané krystalovým cukrem. Naplňte jimi třeba obal na tlačenku, můžete pak odkrojit požadované množství. Zmrazené jahody vám vydrží v mrazáku i půl roku



