Nejjednodušší způsoby sterilizace sklenic: Rychlé postupy téměř bez práce

Zavařujete okurky, ovoce nebo marmelády? Pak určitě řešíte problém čistých sklenic. Vyzkoušejte naše tipy, které vám usnadní práci.

Zavařování do skla není žádnou novinkou. Naši předkové ho využívali už v 17. století, jenom s tím rozdílem, že sklenice zavírali měchuřinou a přivazovali je motouzem (aby obsah nevytekl). Tenhle postup pak v modernější době vystřídalo parafínování či překrývání hrdel sklenic celofánem.

Průlom v zavařování do sklenic znamenal rok 1880, kdy se objevil vynález gumového těsnění. A na to konto se objevily první sklenice s patentním skleněným uzávěrem. Sběratelé starých zavařovaček pak mohou vzpomenout na staré továrny, například německý J. Weck, Bareš-Till z Jevíčka na Moravě nebo firmu C. Stölzleho. Oblíbené byly klasické „rýhovky“ s drážkou nebo „masovky“ s pryžovým proužkem. Ale dnes už tyhle zavařovačky patří mezi muzejní kousky. Možná máte také nějaké doma...

Zavařovačky mnoha velikostí

Současné zavařovací sklo je k dostání v mnoha velikostech a tvarech. Na marmelády nemusíte používat klasickou „zavařovačku“, ale třeba nádoby od dětské výživy. Pokud se ale chystáte zavařovat maso, zeleninu nebo okurky, je lepší sáhnout po zavařovacích sklenicích o obsahu 500 ml až 1 litr. Velké pětilitrové zavařovačky jsou ideální pro uskladnění nakládaček nebo do ně můžete naložit různé pochoutky, jako například nakládaný hermelín či „utopence“ (buřty s cibulí).

Akce čisté sklenice!

Při zavařování hrají klíčovou roli čisté zavařovací sklenice. Protože cokoliv totiž v nich zůstane nečistého, okamžitě snižuje životnost (a kvalitu) celé zavařeniny. Jak tedy docílit toho, aby vaše sklenice byly dokonale sterilizované? Tady je malý návod.

Sterilizace zavařovaček vám zabere jen 20 minut času. Zdroj: Profimedia

Připravte si:

Troubu, plech, zavařovačky a víčka. Předehřejte troubu na 100 °C. Na čistý pekáč naskládejte umyté zavařovací sklenice a víčka zvlášť. A pak celý „náklad“ vložte do předehřáté trouby. Nádoby sterilizujte 10 – 15 minut na 100 °C. Poté vypněte troubu, ale plech se sklenicemi a víčky nechte na svém místě do té doby, než ho použijete na plnění zavařenin. Teplé sklenice sníží riziko případných bakterií.

Vychytávky pro pohodlnější zavařování

Nevíte, jak poznáte hustotu marmelády? Vložte čistý suchý talířek do lednice. Kápněte pak trochu marmeládové hmoty na vychlazený talířek a zahýbejte s ním. Pokud je marmeláda kompaktní, má gelovitou konzistenci a po talířku neteče, je hotová.

Co s pěnou u zavařeniny? Pěna nejčastěji vzniká, když se svaří ovoce s cukrem. Zkuste ji průběžně sbírat, protože by mohla snížit trvanlivost zavařeniny.

Jak snadno plnit zavařeniny? Práci vám usnadní přiměřeně velký trychtýř (nebo nálevka), kterou směs rychle nalijete do sklenic.

Trychtýř vám usnadní plnění zavařovacích sklenic. Zdroj: Profimedia

Jak to udělat, aby sklenice nepraskla…

Stačí, když před plněním sklenici obalíte mokrým hadrem.

