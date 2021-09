Jak správně sušit houby, aby vám vydržely co nejdéle a nebyly prolezlé červy?

Všichni houbaři mají žně, protože jak se říká „rostou“! Nosíte z lesa plné košíky a už nevíte, jak je zpracovat? Udělejte si zásobu na zimu! Nemusíte z nich vařit jen čerstvé pokrmy, mrazit je či pracně nakládat. Skvělý způsob, jak houby uchovat, je sušení. Dobře usušené houby vám vydrží i několik let! Máme pro vás pár tipů, jak na to!

Češi jsou vyhlášeným houbařským národem. Ročně si z lesa přinese každý z nás spoustu košíků hub, některé se spotřebují hned čerstvé, mnozí nakládají či zamrazují, ale nejčastěji se houby uchovávají sušením. Sušené houby jsou skutečná a lahodná pochoutka. Zůstávají aromatické a skvěle dochutí nejeden pokrm. A jejich další výhoda? Můžete je uskladnit na opravdu dlouhou dobu. Když s nimi chcete dochutit nějakou připravovanou dobrotu, stačí je jen na několik minut namočit a jsou připraveny k použití v polévkách, rizotech, v těstovinách i omáčkách nebo v jakémkoliv jiném chutném receptu, který vás napadne. Proto neváhejte a zásobte se vlastními sušenými houbami!

Které druhy hub sušit

Některé houby je dobré sušit, jiné zase ne. Jsou druhy, které by vám usušené totiž příliš nechutnaly. K sušení se nehodí především obyčejné babky, ve kterých se při sušení množí paraziti a mohou se postupně rozšířit i na ostatní houby. K sušení není vhodný ani choroš, pýchavky, václavky či podzimní čirůvky. Naopak velmi chutnými druhy jsou kromě pravých hřibů i bedly, křemenáče a ryzce.

Kvalitní sušička houby usuší během několika hodin. Zdroj: profimedia.cz

Jak sbírat a čistit, aby byly vaše houby kvalitní

Vyhněte se sběru hub do igelitových tašek, ve kterých se rychle zapařují. Nejvhodnější jsou klasické proutěné košíky, v nichž budou mít houby dostatek prostoru a možnost „dýchat". Nesbírejte plesnivé a červivé houby, nemá to význam! I jedna špatná houba by mohla znehodnotit celou várku. Houby před sušením zásadně neoplachujte, jenom by se v nich zvýšila vlhkost a s ní i pravděpodobnost vzniku plísně. Očistěte je pouze nožíkem a popřípadě štětečkem.

Možnosti sušení

Naši předkové rádi sušili houby navléknuté na niti, která se věšela často do oken. Sušení tímto způsobem trvá i několik dní a musí se na noc vždy uklidit, aby houby opět nenavlhly. V současnosti si můžete vybrat, jakým způsobem budete houby sušit. Je jen na vás, zda si vyberete sušičku, troubu, radiátor, anebo houby usušíte na přímém slunci (to už letos asi nestihnete). Ať se rozhodnete pro jakýkoliv způsob, vždy houby nakrájejte na tenké plátky asi 4 mm silné. Krájejte je buď celé, nebo jenom hlavičky oddělené od nožiček, na výsledek to nemá vliv.

Když v troubě, tak jakým způsobem a jak dlouho?

Pokud jsou houby před vložením do trouby mokré či vlhké, budou se místo postupného vysoušení spíše vařit a zapařovat. Proto je nejprve rozložte na kuchyňské papírové utěrky a opatrně je osušte a otřete. Plátky hub rozložte v jedné vrstvě na plech vyložený pečícím papírem. Proces samotného sušení v troubě sice trvá několik hodin, ale jedině správně usušené houby vám budou dělat radost dlouhou dobu. Jak tedy na to?

Houby je zpočátku vhodné sušit v troubě vyhřáté jen na 20 až 30 °C, pouze tak se vám čerstvé houby zpočátku nezapaří. V tomto kroku je tajemství celého úspěchu. Asi po dvou hodinách zvyšte teplotu v troubě na 50 až 70 °C. Nastavte režim horkého vzduchu s puštěným větrákem. Pokud tento režim vaše trouba nemá, je dobré nechat trochu pootevřená dvířka trouby, tak aby mohla unikat vzniklá pára. Pro správné usušení je potřeba houby pravidelně obracet. A jak poznáte, že jsou houby ideálně prosušené? Začnou šustit a jsou křehké.

Dobře usušené houby jsou ty, které příjemně chrastí. Vložte je nejlépe do vzduchotěsně uzavíratelných sklenic se šroubovacím uzávěrem a umístěte do chladné, temné místnosti. Zdroj: profimedia.cz

Vlastníte sušičku? Využijte ji

Houby budete mít usušené téměř bez práce a poměrně rychle. Kvalitní sušička houby usuší během několika hodin. Nakrájené houby naskládejte na jednotlivá síta, tak aby se nepřekrývaly. Nastavte sušičku na teplotu 40 až 50 °C a sušte 5 až 8 hodin. Houby není potřeba převracet ani přesunovat síta, pokud máte dobrou sušičku, proud vzduchu se šíří celým přístrojem stejně.

Jak skladovat sušené houby

Dobře usušené houby jsou ty, které příjemně chrastí. Vložte je nejlépe do vzduchotěsně uzavíratelných sklenic se šroubovacím uzávěrem a umístěte do chladné, temné místnosti. Kvalitní usušení a dobré uskladnění zaručí, že se kvalita vašich hub nesníží. A hlavně? Budou stále obsahovat zdraví prospěšné látky: vlákninu, řadu vitaminů, jako jsou třeba vitaminy B a D, a spoustu minerálních látek jako např. vápník, hořčík či draslík.

Zdroje: www.bobvila.com, www.limero.cz, www.houby-rostou.cz