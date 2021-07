Jak sušit jahody: V troubě je to nejjednodušší a nejefektivnější. Jak na to?

Jahodová sezóna je poměrně krátká, ale i přesto si je koupíme znovu a znovu, protože si je chceme ještě užít! Už vás žádný jahodový recept nenapadá? Můžete si je usušit v troubě!

Zdroje: www.prozeny.cz, cs.hiloved.com, www.nasezahrada.com

Jahody jistě patří mezi NEJ sezónní ovoce. Osobně znám jen jednu osobu, co jahody nemusí. A jsem to já. Mnoho lidí si jahůdky pěstuje doma na zahrádce, ale i na balkonech a parapetech. Já se o ně pokoušela minulý rok a povedlo se, úroda byla.

Jahody mají dvakrát více vitamínu C než citrony

Pomáhají vyčistit tělo, čistí i krev, posilují nervy, cévy, trávení i ledviny. Doporučují se při anémii (chudokrevnosti), při ekzémech, akné i hemoroidech, protože obsahují dostatek železa.

Jahody mají dvakrát více vitamínu C než citrony Zdroj: shutterstock.com

Praktické rady o jahodách

Než se dostaneme k samotnému sušení, tady je několik zajímavých a praktických informací. Samozřejmě o jahodách:

neměly by se mýt pod tekoucí vodou. Mají se na chvilku naložit do vody a poté nechat okapat. Pod tekoucí vodou se snižuje aroma, které je pro nás dost žádoucí.

fungují jako afrodiziakum jak pro pány, tak pro dámy

děti do dvou let by je neměly jíst. Důvodem jsou alergie a průjmy

na jahodě je přibližně 200 semínek

Jak na sušení jahod v troubě?

Hlavně vyberte jen krásné a zdravé!

jahody naložte na chvilku do vody, tím je omyjete

zbavte je zelených částí, i těch špatných

krájejte na čtvrtiny, u obřích jahod klidně na plátky

zapněte troubu na 90 °C

vyndejte plech, dejte na něj pečící papír a naskládejte na něj jahody zakrojenou stranou vzhůru (jahody se nesmí dotýkat)

vložte do trouby na 3 hodiny (po tu dobu kontrolujte)

vytáhněte z trouby, nechte vychladnout a zkuste! Měly by se dát zlomit. Pokud tomu tak není, vraťte je ještě na chvíli do trouby.

Jahody vytáhněte z trouby a nechte vychladnout Zdroj: safakcakir / Shutterstock.com

Skladování je věda

V jahodách zůstává trochu vody, proto po naplnění do sklenice, je nutné po dobu jednoho týdne sklenici protřepávat (několikrát denně). Jestli se na to vykašlete, můžou vám lehce zplesnivět. Po této rychtě přendejte jahody nejlépe do sklenice, která je opatřená gumičkou na víku, aby se do ní nedostal vzduch. Jestli jste usušili správně, vydrží vám ve spíži až půl roku. Pokud na ně nebudete chodit každý večer před spaním.

Pokud máte sušičku, máte velkou výhodu. Ta je na sušení jahod přeci jen nejideálnější. A nejen na jahody.