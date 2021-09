Jak sušit meruňky: Zkuste to, domácí jsou lepší než z obchodu a je to snadné

Máte rádi sušené meruňky? Děláte si vlastní, anebo si na nich jen rádi pochutnáváte? Víte odkud meruňky pocházejí, jak je usušit doma a na co se budou hodit? Odpovědi najdete tady!

Jsou meruňky doma v Arménii či Číně?

Oblíbené sladké ovoce je tu s námi už tisíce let. V Arménii se staly meruňky národním symbolem. Ovocné stromy plodící meruňky se tu pěstovaly dávno před tím, než se rozšířily do celého světa, a proto se také pokládala Arménie za místo jejich původu. Díky genetice dnes víme, že původ meruněk musíme hledat spíš v centrální Asii, patrně Číně. Zde jsou meruňky také součástí kultury i tradic. A právě odtud se po hedvábné stezce dostaly i na Blízký východ. S meruňkami jsou také spjaty mnohé slovní obraty a příběhy. Traduje se, že čínský lékař Dong Feng, který praktikoval medicínu v době „Tří říší“, tedy ve 3. století, používal k léčbě meruňková jádra. Lékař byl proslulý tím, že za své služby nežádal odměnu, ale všichni vyléčení museli zasadit meruňku do jeho sadu. Tak se stalo, že jeho sad se obrovsky zvětšoval a lékaři se stále dostávalo jím hojně využívaného léčiva. Od té doby se v Číně stále používá termín „expert na meruňkový sad“ pro praktického lékaře.

Meruňky jsou národním symbolem Arménie. Zdroj: Lipik Stock Media / Shutterstock.com

Je sušená meruňka sladkost nebo lék?

Sušené meruňky nejsou nic jiného než dehydratované plody půleného ovoce. V některých zemích se pecky ponechávají v plodech, především pokud je ovoce jen velmi malé. Jinde se plody usuší a pecka se odstraní až dodatečně. Meruňky zbavené vody jsou velmi sladké a obsahují vysoký podíl vlákniny. Také jsou nabité draslíkem, železem a vitamíny A, C a E. Díky vláknině, se často používají ke zlepšení zažívání, a to jak při průjmech, tak i zácpě. Antioxidanty zeaxanthin a známější lutein pozitivně ovlivňují vidění a jsou prevencí proti šedém zákalu. Díky vlivu vlákniny na zažívání, ale také navození pocitu sytosti, se sušené meruňky doporučují jako součást jídelníčku pro redukci váhy. Protože mají sušené plody vysoký obsah cukrů, je nutné striktně dodržovat konzumaci jen omezeného množství.

Sušené meruňky jsou skvělým zdrojem vlákniny. Zdroj: Profimedia

Sušené meruňky v kuchyni

Sušené meruňky se dají použít do různých sladkých jídel. V Rusku jsou oblíbené v čokoládové polevě, můžete si z nich upéct sušenky, biskupský chlebíček, muffiny, různé druhy koláčů a lze je použít také na výrobu džemu v kombinaci s citronovou šťávou, skořicí a kardamomem. V některých zemích se ale také kombinují s pečenými masy.

Jak meruňky sušit?

Odpověď je jednoduchá. Pomalu! Omyté, půlené a vypeckované meruňky namočte do studené vody s troškou citronové šťávy. Namáčení zabrání meruňkám k oxidaci a plody si udrží lépe světlou barvu. Ke stejnému účelu se velkoprůmyslově používá síření. Pokud nemáte sušičku na ovoce, můžete použít také troubu, ale jen na velmi nízkou teplotu. Celková doba sušení bude 6 až 10 hodin. Pomalým sušením na nízkou teplotu nic nezkazíte. Můžete teplotu ale také střídat. První dvě hodiny sušte na 30, maximálně 40 stupňů Celsia. Poté můžete teplotu zvýšit až na 60 či 70 stupňů. Opět snižte na poslední dvě hodiny a nechejte meruňky v pootevřené troubě nebo na mřížce zcela vychladnout. Uschovejte do nádoby nebo sáčku a ujídejte podle chuti!

