Jak sušit ovoce? 4 nejlepší způsoby. Najděte nejvhodnější právě pro vás

Pamatujete si na babiččiny křížaly? Jablka, hrušky, ale i mnohé jiné ovoce si můžete nasušit stejně jako babička, anebo vyzkoušejte jiné způsoby. Sušení ovoce je nenáročné, a pokud se vám povede nasušit je kvalitně, vydrží i několik let.

Sušení ovoce má dlouhou tradici

Sušení ovoce je tradičním způsobem konzervace, který je tu s námi snad už od dob jeskyní a skladování zásob na dlouhou zimu. Ze zemí Blízkého východu pocházejí první zmínky o sušeném ovoci, konkrétně o datlích a hroznech. Historici evidují první dochované recepty na sušení ovoce na slunci či ve vzdušných tunelech z doby už 1800 let před Kristem. A není se čemu divit. Je to nenáročný způsob uchování plodů a dobře vysušené ovoce lze konzumovat i několik let. Ale to jen v případě, že je nesníte hned první zimu.

Sušené ovoce je hodně sladké, ale obsahuje také vysoký podíl vlániny. Zdroj: Olga Vorontsova / Shutterstock.com

Jak ovoce na sušení vybrat

Ovoce na sušení vybírejte zralé, pěkné, případné vady odřízněte a zvolte způsob jeho nakrájení. Jablka a hrušky můžete krájet na měsíčky nebo plátky. Pamatujte ale na to, že čím větší kousky, tím déle se budou sušit. Je jen na vás, zda se na ovoci rozhodnete ponechat slupku. Měsíčky jablek se slupkou bývají pevnější a hůř se koušou, ale někdy jsou jablíčka tak malá, že by vám z nich po okrájení slupky nic nezbylo.

Nezáleží na tom, jak jablka na křížaly nakrájíte, ale větší kousky se budou sušit déle. Zdroj: Profimedia

Příprava ovoce na sušení

Sami si zvolte, jaké vaše křížaly budou. Není žádný správný a špatný způsob krájení nebo čištění jablek. Pokud chcete, aby si nakrájené ovoce ponechalo pěknou světlou barvu, namočte jej na několik minut do vody s citronovou šťávou či octem. Na litr vody postačí šťáva z jednoho citronu, případně dvě lžíce octa. Ovoce po vyjmutí nechejte okapat nebo jen jemně osušte utěrkou. Příprava švestek a hroznů je jednodušší, jelikož je není třeba krájet ani máčet. Správně usušené ovoce je stále ohebné a vláčné, ale při jeho rozkrojení a zmáčknutí dužniny už žádná šťáva nevytéká.

Sušení ovoce na slunci

Sušení na slunci je jistě nejvhodnější ve státech položených jižněji a během léta. Podzim už bývá příliš studený a vlhký na to, aby bylo možné ovoce sušit pomocí sluníčka. Během letních měsíců je to samozřejmě možné, a tak byste si mohli klidně sušit třeba třešně a višně, případně stolní druhy hroznů. Stále je to ale nejzdlouhavější způsob, rozhodně tedy v našem mírném pásmu.

K sušení na slunci nebo vzduchem budete potřebovat síto, perforovaný rošt nebo ošatku. Zdroj: Profimedi

Sušte vzduchem, stačí najít jen teplé vzdušné místo

Sušení vzduchem je velmi podobné tomu na slunci. Aby se vám ovoce dobře sušilo, musí být dostatečné teplo a sucho. Sušící se ovoce snadno navlhne a plesniví. Sušte proto na sítu, mřížce nebo v ošatce. Důvodem je dobrá cirkulace vzduchu. Ideálně udržujte sušené ovoce v blízkosti topení nebo kamen. Těch se dá krásně využít na chatách a chalupách, kde se používají kamna k ohřevu místnosti či k vaření. Zavěste síť nad kamna v kuchyni a ovoce bude vysušené raz dva. Někdo dává rošt nebo perforovaný tácek přímo na radiátor. I to je možnost.

Sušení v troubě je rychlejší

I v troubě můžete sušit ovoce, ale dejte si pozor. Dvířka musí být během sušení otevřená, aby se mohla voda dobře odpařit. Troubu předehřejte na čtyřicet stupňů Celsia a nakrájené ovoce rozmístěte na vhodnou podložku vystlanou papírem na pečení. Dobu sušení můžete o něco zkrátit, pokud zhruba uprostřed procesu dehrydratace zvýšíte teplotu na maximálních šedesát stupňů, ale nakonec byste ji měli opět snížit na ideálních čtyřicet stupňů.

I v trobě můžete sušit, ale jen pokud jste schopni udržet nízkou teplotu a necháte otevřená dvířka. Zdroj: brizmaker / Shutterstock.com

Sušička ovoce má v kuchyni zahrádkáře své místo

Nejjednodušším způsobem je použití sušičky na ovoce. Není elegantnějšího sušení při ideální teplotě a cirkulaci vzduchu. Nevýhodou sušičky je pouze její nákupní cena. Pokud sušíte hodně, možná stojí za to zvážit její nákup, anebo si ji přát pod stromeček. Sušičku používejte podle instrukcí výrobce. To znamená, že budete sušit na padesát až pětapadesát stupňů.

Jablka před sušením nakrájíme na rovnoměrné plátky. Zdroj: yarrbush / Shutterstock.com

