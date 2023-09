Je nejvyšší čas nasušit si do zásoby šípky na zimu! Tyto krásně rudé plody šípkových růží jsou skvělým zdrojem vitaminů, které posilují imunitní systém. S nimi vás žádná chřipka ani nachlazení neskolí. Naučte se je správně sušit a čaj z nich nebude mít chybu!

Během září a začátkem října si můžete nasbírat šípky, které jsou bohaté především na vitamin C. Mimo podpory imunity mají šípky také detoxikační účinky, zlepšují tvorbu krve, podporují růst kostí a pomáhají správnému trávení. Nenechte si ujít tento zdravotní zázrak, který v podobě čaje chutná báječně. Připravte si rukavice, nůžky, sbalte plátěnou tašku a vyrazte na jejich sběr!

Připravte si podle videoreceptu DIY by KreativníTechniky na YouTube šípkový čaj, který vám dodá spoustu důležitých vitaminů:

Zdroj: Youtube

Sběr zralých plodů

Na sběr šípků se vydejte ve slunečný den, kdy mají zvýšený obsah vitaminů. Z keře šípkové růže sbírejte do plátěné tašky pouze tvrdé a jasně červené plody, které jsou zralé. Měkké a nahnědlé šípky nesbírejte vůbec. A proč dávat šípky právě do plátěné tašky? Na rozdíl od igelitového pytlíku v ní totiž nehrozí jejich zapaření.

Kontrola a příprava šípků

Jakmile se ze sběru vrátíte domů, před sušením všechny šípky ještě překontrolujte. I jediný špatný plod může nakazit ty ostatní, čímž byste rázem byli nuceni vyhodit i polovinu svého sběru. Odstraňte také veškeré větvičky, lístky, stopky a bubáky. Poté je omyjte pod tekoucí vodou a osušte utěrkou do sucha. Takto připravené šípky můžete začít sušit v sušičce nebo v troubě. Na slunci se také dají sušit, ale hrozí jejich navlhnutí a plesnivění.

close info Shutterstock zoom_in Šípky můžete sbírat do proutěného košíku nebo plátěné tašky.

Nejvhodnější způsob sušení

Pokud vlastníte sušičku, tak máte z poloviny vyhráno. Mnozí suší šípky při teplotách 60-70 °C, ale pravdou je, že čím nižší teplota, tím větší podíl prospěšných látek, a proto je raději sušte ve 40 °C. Doba sušení bude sice o něco delší, ale za to budou mít mnohem silnější účinky. Jestliže si vezmete do ruky správně usušené plody, které mají o něco tmavší barvu, měly by se drolit a praskat.

Trouba také poslouží

Sušit šípky lze rovněž v troubě, ale musíte si dávat pozor, abyste je nepřipálili. Vyložte plech pečicím papírem, na který je poté rozprostřete do jedné vrstvy. Do předem rozehřáté trouby na 50-60 °C dejte plech a nějaký čas je sušte. Teplota v troubě by však v žádném případě neměla přesáhnout 70 °C.

close info Egeris / Shutterstock.com zoom_in Šípky můžeme při nízké teplotě sušit i v troubě.

Správné skladování

Stejně jako sběr pouze nepoškozených a zralých plodů, tak i správné uchovávání usušených šípků je velmi důležité. Šípky proto nasypte buď do uzavíratelné nádoby, kterou poté skladujte v temnu nebo do plátěného pytlíku, který zavěste do větrané místnosti. Při dodržení těchto vhodných podmínek vám usušené plody vydrží až jeden rok.

Zdroje: hobby.blesk.cz, abecedazahrady.dama.cz, vegmania.cz