Jak usušit a uchovávat švestky, aby byly slaďoučké a nikdy se nezkazily

Víte, jak sušit švestky? Nespěchejte a udělejte to pořádně. Pak vám sušené švestky vydrží klidně celý rok, až do další sklizně.

Sušené švestky se vždycky hodí

Švestky jsou, stejně jako všechno ovoce, nejlepší čerstvě utržené. Jsou voňavé i sladké a dužnina se skoro až rozplývá na jazyku. Ze švestek se dá udělat spousta dobrot, ale aby vám švestky vydržely po celý rok a nezabíraly půlku mrazáku, můžete je jednoduše nasušit. Sušení je vždy nejprostším způsobem uchování ovoce, ale také bylin. Sušené plody jsou chutné a sladké, zachovávají si maximu blahodárných látek, zabírají málo místa a nepotřebují zvláštní zacházení.

Dobře jim bude na tmavém a suchém místě v plechovce nebo sáčku. Pokud jsou vysušené dobře, pak budou stále vláčné a měkké, ale když je zmáčknete, nevyteče šťáva.

Švestky jsou nejlepší čerstvé, ale sušené vydrží celý rok. Zdroj: Shutterstock

Sušení švestek je pomalé

Švestky jsou poměrné velké a dužnaté ovoce, proto je jejich sušení časově náročné. Nenechejte se zviklat myšlenkou na rychlejší sušení při vyšších teplotách. Nestojí to za to, navíc připalujícími se šťávami plody hořknou. Sušit můžete v sušičce i troubě při teplotách maximálně 50 až 65 °C a provádí se to ve dvou až třech fázích, mezi nimiž je vhodné nechat švestky úplně vychladnout a až pak začít další fázi zahřívání.

Ideální je sušit půlky či čtvrtky švestek zbavené pecek. Není nic protivnějšího než právě pecky v měkké lepivé dužnině, i když je jinak sušené ovoce velmi chutné.

Domácí sušené švestky jsou zdravá pochoutka, která napomáhá trávení. Zdroj: Shutterstock.com / Sea Wave

Jak sušit švestky?

Švestky sušte v troubě nebo sušičce na 50 °C zhruba 4 hodiny. Dávejte si pozor na slakou šťávu z měknoucího ovoce. Plech vyložte papírem na pečení. Po první fázi sušení nechejte ovoce zcela vychladnout a začněte druhou fázi při teplotách mezi 60 a 65 °C zhruba tři hodiny. Opět nechejte vychladnout a zkontrolujte kvalitu vysušení.

Pokud jsou švestky stále příliš šťavnaté, pokračujte třetí fází opět na 50 °C, průběžně kontrolujte stav a ukončete sušení, až budou švestky při zmáčknutí měkké, ale bez vytékajících šťáv.