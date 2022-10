Jak naše babičky uchovávaly zeleninu, aby jim vydržela celý rok? Je to snadné

Sušení ovoce nebo bylinek je běžná praxe. Málokdo ale tento způsob uchování darů přírody používá na zeleninu. A je to velká škoda. Jak lze sušit zeleninu?

Při sušení nejrůznějších potravin se postupně snižuje obsah vody a tím se zamezuje nepříznivému vývoji mikroorganismů, proto se ani při zpracování zeleniny sušením nemusí používat konzervační přípravky. Správně usušená zelenina může obsahovat nejvýše 5 % vody.

Sušit můžeme na slunci či v troubě, pokud však chceme uchovat co nejvíce vitaminů a dalších užitečných látek, zvolíme elektrickou sušičku (více právě v Receptáři 9/2022), teplotu nařídíme na rozmezí 30–60 °C a sušíme v proudu teplého vzduchu bez přítomnosti světla. Sušená zelenina si tak zachová pěkný vzhled, původní barvu, vůni a pružnost, necháme-li ji poté nabobtnat vodou, měla by se co nejvíce podobat zelenině čerstvé. Sušením se v ní koncentrují přírodní cukry, takže je pak sladší a má výraznější chuť. Teplota a čas sušení se u jednotlivých druhů liší.

Sušená zelenina je výtečná do polévek Zdroj: goa novi / Shutterstock.com

Jak postupovat

Sušíme dobře narostlou a vyzrálou zeleninu, nikdy nezpracováváme výpěstky nahnilé, a to ani po vykrájení a očištění (hnilobným procesem bývá totiž zachvácen celý plod). Bez obav ale můžeme zpracovat zeleninu drobnější, zdeformovanou či na povrchu mírně poškozenou.

Nakrájené kousky rovnáme na síta vždy v jedné vrstvě, snažíme se, abychom sušicí plochu využili co nejlépe. Zelenina se tak bude sušit, nemusíme zbytečně prodlužovat čas sušení. Sušená zelenina si zachovává třetinu až polovinu původní hmotnosti.

Po usušení jednotlivé druhy správně uskladníme ve sklenicích se zabroušenými uzávěry, můžeme použít i husté plátěné sáčky zavěšené na vzdušném, suchém a chladném místě, je potřeba ale průběžně kontrolovat jejich obsah, zda nevlhne. Teplota v místnosti s uskladněnými produkty by neměla být vyšší než 15 °C. Nádoby plníme po okraj a označíme je štítky s uvedením obsahu a datem sušení.

Sušenou zeleninu uchováváme stejně, jako koření a bylinky - v suchu, temnu a chladnu Zdroj: 13Smile / Shutterstock.com

Sušené potraviny často kontrolujeme tak, že zatřeseme sklenicí, abychom se přesvědčili, že obsah nenavlhnul. Dále kontrolujeme výskyt moučných molů, kteří jsou schopni napáchat značné škody.

Se sušením zeleniny můžeme začít hned po sklizni, aby dlouhodobým skladováním neztratila nic z výživové hodnoty. Pokud ale máme bohatou sklizeň, můžeme ji sušit podle potřeby po celou zimu. Postupujeme tak, že ji oloupeme, umyjeme a upravíme nožem na vhodný tvar, případně nastrouháme na hrubším struhadle. Zeleninu sušíme při teplotě 50 °C. Při vyšší teplotě může ztvrdnout – rychle se totiž vysuší povrch, vlhkost zůstane uzavřena uvnitř a zelenina má pak mdlou a trpkou chuť.

Některé druhy se vyplatí před sušením upravit blanšírováním v horké vodě. Toto opatření sníží výskyt mikroorganismů, povede k zachování barvy a obecně urychlí proces sušení, protože povrch zeleniny zpórovatí.

BLANŠÍROVÁNÍ

Zeleninu nakrájenou na kousky dáme do hrnce s vroucí vodou. Po 1 minutě ji slijeme a dáme do ledové vody. Po chvíli scedíme, pokud je voda teplá, vyměníme ji za ledovou.

Mrkev můžeme nakrájet na kolečka Zdroj: Profimedia

Druhy zeleniny – sušení

mrkev, kořenová petržel

úprava – nakrájet na kolečka, plátky

doba sušení – 8–10 hod

charakter – tuhý

použití – do polévek a omáček

petržel naťová

úprava – nechat v celku

doba sušení – 3–4 hod

charakter – sypký

použití – odrhnuté listy do polévky, salátů

Květák – namočit ve studené vodě Zdroj: Shutterstock

květák

úprava – mladý, bílý, kousky 5–8 mm namočit ve slané vodě

doba sušení – 8–10 hod

charakter – křehký

použití – jíme se sýrem či majonézou

celer, červená řepa

úprava – mladé, kousky 5 mm, plátky

doba sušení – 6–8 hod

charakter – křehký

použití – polévky, pomazánky, čipsy

cibule

úprava – oloupat, plátky 5 mm, sušit samostatně (ostrá vůně)

doba sušení – 6–10 hod

charakter – křupavý

použití – polévky, saláty, vařená jídla

Cibuli – nakrájet na plátky Zdroj: Profimedia

paprika

úprava – čerstvá, proužky 5 mm, bez semínek

doba sušení – 8–10 hod

charakter – křehký

použití – polévky, omáčky, ragú

papričky

úprava – celé plody

doba sušení – 8–9 hod

charakter – křehký

použití – umlít na koření, v celku do omáčky

pórek

úprava – nakrájet na kolečka

doba sušení – 6–8 hod

charakter – křupavý

použití – polévky, omáčky

Pórek – nakrájet na kolečka Zdroj: Shutterstock

kapusta, kadeřávek, špenát

úprava – čerstvé, umýt a osušit listy

doba sušení – 4–8 hod

charakter – křehký

použití – rozdrtit na prášek, nalámat na kousky, do polévek a dušených jídel

Jak sušit zelí

Hlávku rozebereme na listy, opláchneme, odstraníme silná žebra a nakrájíme na proužky. Vsypeme do vařící vody a povaříme 4–5 min. Slijeme vodu a listy necháme okapat. V utěrce lehce osušíme. V slabé vrstvě rozložíme na síta. Sušíme při teplotě 50 °C po dobu 4–5 hod. Dobře usušené listy se musejí drobit. Zelné kousky se používají především do polévek.

Titulka Receptář říjen Zdroj: VLMedia

Zdroj: Časopis Receptář