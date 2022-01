Chytré triky našich babiček, aby chléb vydržel co nejdéle měkký a křupavý

Není nad čerstvě upečený chléb, který je krásně křupavý a neodolatelně jemný a měkoučký uvnitř. Jenže už po pár hodinách bochník svou skvělou čerstvost ztrácí, kůrka začíná měknout a vnitřek se stává pevnějším. Existuje ale několik triků, jak trvanlivost chleba značně prodloužit. Víte, na co vsázely naše babičky?

Chleba je jednou z potravin, která vůbec nejlépe chutná právě vytažená z pece, případně jen pár hodin po upečení. Čerstvě upečenému bochníku zkrátka odolá asi jen málokdo. Krásně voní, má křupavou kůrku a nadýchaný vnitřek. Tyto vlastnosti chlebu vydrží zhruba 14 hodin po upečení a poté o ně toto pečivo začne poměrně rychle přicházet. Určitě se vám už několikrát stalo, že jste si z obchodu donesli voňavý čerstvý chléb a už za tři dny byl tvrdý nebo se na něm objevila plíseň. Chlebu je třeba trochu pomáhat, aby si své přednosti udržel co nejdéle. Když se budete držet několika známých rad, lahodnou chuť chleba si užijete klidně i po pěti dnech od nákupu.

Čerstvý chléb je naprostou lahůdkou. Zdroj: Nomad_Soul / Shutterstock.com

Chleba do lednice nepatří

V dnešní době není problém kupovat čerstvý chleba každý den, v minulosti tomu ale tak nebylo. Lidé si tohoto pečiva mnohem více cenili a pekli si ho sami doma. Je tedy logické, že po upečení velkého bochníku vymýšleli nejrůznější způsoby, které by jim umožnily uchovat chleba co nejdéle čerstvý. Je jasné, že chleba tři dny po upečení nebude chutnat přesně tak, jako byste jej právě vytáhli z trouby, ale v dobrých podmínkách si může uchovat svou křupavost a vláčnost.

V první řadě stojí za to říct, že chléb v žádném případě nepatří do chladničky. Při teplotě pod 10 °C totiž nejrychleji vysychá a lednice by tak jeho stárnutí ještě urychlila. Neprospívají mu ale ani teploty nad 25 stupňů, mohl by začít velmi rychle plesnivět. Uchovávejte jej tedy od dosahu tepla.

Dobře uložený chléb není tvrdý ani plesnivý. Zdroj: Indre Pau / Shutterstock.com

Chléb v utěrce vydrží déle

Snad nejznámější radou, jak zachovat čerstvost chleba, je zabalit jej do utěrky. Jakmile přijdete z obchodu, chléb vyndejte z igelitového sáčku a obalte jej čistou utěrkou. Vložte jej ideálně do chlebníku, případně do špajzu. Utěrka chrání chléb před nejrůznějšími bakteriemi a zároveň její prodyšnost umožňuje, aby se mohla vypařovat voda, která se z pečiva uvolňuje. Právě ale kvůli vlhkosti se důrazně doporučuje utěrku co dva dny měnit, aby se v ní nezačaly tvořit plísně, které by mohly chléb napadnout. Obdobně jako utěrka vám poslouží i papírový sáček.

Chleba jen tak vložený v igelitu rychle plesniví. Zdroj: ScarTech Studio / Shutterstock.com

Chleba je možné uchovávat i v igelitu

Pokud doma nemáte chlebník či jinou zásuvku, do které byste mohli chléb uložit, vystačíte si i obyčejnou igelitovou taškou. Ještě než chleba ale do tašky vložíte, zabalte jej do čisté utěrky. A pokud se vám podaří v obchodě ulovit chléb, které je ještě horký, po příchodu domů jej nechte zcela vychladnout, aby se igelit nezapařil.

Nadbytek chleba dejte do mrazáku

Vždy nakupujete chleba s rozvahou a zkuste odhadnout, kolik jej vůbec v následujících dnech asi sníte. Starosti s uchováváním pak totiž můžete hodit za hlavu. Pokud si ale domů donesete celý velký bochník a víte, že jej rozhodně nestačíte zkonzumovat v době, kdy je ještě čerstvý, uložte nepotřebnou část do mrazáku.

Ještě předtím ale chleba nakrájejte. Se zmrazeným kusem se pochopitelně nijak pracovat nedá. Jednotlivé plátky proložte papírem na pečení, vložte je do plastové uzavíratelné nádoby a dejte do mrazáku. Takto uložený chléb se skvěle chodí ve chvíli, kdy večer přijdete domů z práce a zjistíte, že jste zapomněli koupit pečivo. Stačí pak jen z mrazáku vybrat požadovaný počet plátků a rozmrazit je například v troubě nebo v mikrovlnce.