Jak uchovat cuketu? 12 vynikajících a málo známých způsobů

Cuketová sezóna vrcholí! A vy už nevíte komu všemu jí nacpat, abyste jí zbytečně nemuseli vyhazovat, to vám je líto a je to pochopitelné, když jste si jí vlastnoručně vypěstovali.

Zasadíte jednu malinkou rostlinku cukety, necháte jí žít svým životem, a pak valíte oči, co vše je schopna tato obr rostlina naplodit.

Cuketa je plná zdraví prospěšných látek a s minimem kalorií Zdroj: shutterstock.com

Cukety jsou milované i nenáviděné. Někdo dává přednost menším cuketám, které se ani nemusí loupat a semínka v nich skoro nenajdete. Já osobně mám ráda variantu druhou – větší cukety s většími semínky, protože právě ty semínka mi nejvíce chutnají. Ale ať už je to tak nebo tak, vrhneme se na skladování cuket a na recepty, které by vám měli pošimrat chuťové buňky.

Skladování ve sklepě

Cukety lze uchovat přes zimu ve sklepě. Ale musíte dodržet určitá pravidla. Pravidlo číslo jedna je – dobře větraný sklep. Sklizené plody by měly na rostlině zůstat co nejdéle, až do zastavení růstu, protože cuketám zesiluje slupka. Až vyrazíte na sklizeň, na cuketu zaťukejte, jestli není doma červ. Dobře, to byl špatný vtip, poťukejte a zjistěte, jestli poklep zní dutě – pokud ano, je ideální čas na utrhnutí. Po sběru nechte dostatečně zaschnout ránu po stopce. Vyskládejte je nejlépe do přepravky.

Mražená cuketa

Jestli si chcete cuketu uskladnit v mrazáku, můžete ji nastrouhat na hrubém struhadle, nebo nakrájet na kostičky. Ale pozor, musíte jí oloupat slupku a z přerostlých kousků vydlabat semínka. U kostiček je nutnost, abyste je naskládali na pečící papír a v tomto stádiu nechali zamrazit. Kousky cuket by se neměly dotýkat, jinak přimrznou. Přechovávat takto zpracovanou cuketu můžete v krabičkách nebo jí zavakuovat.

Nakládané cukety

Zkuste si cukety naložit jako okurky. Chuť bude okurkám velmi podobná, uvidíte. A zmizí také tak rychle jako nakládačky.

Tyto cuketové nudle se využívají podobně jako špagety a budete překvapeni, jak jsou zoodles dobré Zdroj: littlenySTOCK / Shuttershock

Znáte ZOODLES?

Tento název vznikl spojením slov cuketa (zucchini) a nudle. Tyto cuketové nudle se využívají podobně jako špagety a budete překvapeni, jak jsou zoodles dobré a co všechno z nich můžete vykouzlit! K výrobě takovýchto „špaget“ potřebujete. Sehnat ho lze do dvou set korun. Nudle zamrazte v sáčcích nebo vakuované.

Cuketové matjesy

Máte rádi matjesy a cuketu? Tím pádem si musíte naložit cuketu alá matjesy. Postup je stejný, tak se na to vrhněte, ať si pochutnáte co nejdříve.

Cuketové zelí

Připravte si cukety, drcený kmín, ocet, sůl a cukr krystal. Oloupejte cukety, nastrouhejte nahrubo a přidejte všechny zbývající ingredience – podle chuti. Směs nechte odpočinout půl hodinky, cuketa pustí dost vody. Do předem vysterilizovaných sklenic dejte směs, zavíčkujte a zavařte při 80 °C na 20 minut. Sklenice vyjměte z hrnce a nechte vychladnout víčkem dolů.

Sušená cuketa

Ano, i tu si můžete připravit. Buď tak jak je, nebo si plátky posypte směsí koření a hned máte chipsy na dlouhé zimní večery.

Ikra - kaviár chudých Zdroj: Iaroshenko Maryna / Shuttershock

Ikra z cukety aneb „kaviár pro chudé“

Nachystejte si 3 kg cuket, 1 kg mrkve, půl litru rostlinného oleje, dvě lžíce soli, tři lžíce cukru, půl kila cibule a půl litru rajčatové omáčky. Oloupejte veškerou zeleninu, pokrájejte na menší kousky, co se vejdou do mixéru. Mixujte zeleninu spolu se solí, poté směs přendejte do hrnce, kam přidáte 2 lžíce rostlinného oleje a za občasného promíchání přiveďte k varu. Pak ihned snižte plamen na minimum a nechte směs v rendlíku probublávat pod pokličkou jednu hodinu. Po požadované době přidejte rajčatovou omáčku a ještě 20 minut na mírném ohni vařte. Pak už jen přendejte do předem vysterilizovaných sklenic a otočte dnem vzhůru do vychladnutí.

Cuketová marmeláda

Pokud jste milovník džemů a marmelád, připravte si tuto sladkou pochoutku z cukety. Zbytek vaší rodiny nepozná, že jste do marmelády zakomponovala cuketu, která už jim leze i ušima.

Cuketová marmeláda Zdroj: Tatevosian Yana / Shuttershock

Zavařená cuketa na sladko? Proč ne?

Tak jako si v zimě rádi otevřete třešňový nebo hruškový kompot, můžete si otevřít cuketový. Budete k tomu potřebovat cuketu, ananasovou esenci, kyselinu citronovou, celou skořici, cukr, vodu, citron a pomeranč. Oloupejte cukety, vyjměte semínka, nakrájejte do hrnce, kam přidáte vodu a ocet. Mísu nechte přes noc v lednici. Po uležení přidejte cukr, skořici a vařte do sklovatění cukety. Až tento okamžik nastane, cuketu odložte stranou. Do sladké vody, která po cuketě zůstala, dejte plátky citronu, ananasovou esenci a šťávu ze 2 pomerančů. Tuto směs povařte, přeceďte a odložte k vychladnutí. Do předem vysterilizovaných sklenic si naskládejte cuketu a zalijte nálevem. Zavařte při 80 °C na 20 minut, odložte dnem vzhůru na utěrku.

Zmrazený cuketový chleba

Chléb se zamrazuje skvěle, tak proč ho nemít pro „sichr“ neustále v mrazáku. Recept najdete zde

Pesto z mangoldu a cukety

Velmi návykové pesto na těstoviny… na které bude zapotřebí jedné cukety, 3 velkých listů mangoldu, pět stroužků česneku, dvou lžic olivového oleje, soli a hrsti čerstvé bazalky. Nakrájenou osolenou cuketu hoďte s trochou oleje na pánev, trochu jí tam pohoňte vařečkou a dejte ji stranou. Na tu samou pánev dejte pokrájený mangold, který po chvilce také odstavte. Obě suroviny přendejte do mixéru, přidejte česnek, bazalku, olivový olej a rozmixujte. Ochutnejte, zda nepotřebuje pesto trošku ještě dosolit.

