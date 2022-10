Marinovaná jablka vám ve sklenici vydrží i rok. Zkuste to, je to vynikající

Jásáte nad bohatou úrodou jablek a přemýšlíte, jak nejlépe je uchovat? Část jich můžete zazimovat do sklepa a zbytek zpracovat tak, aby si užil i váš mlsný jazýček. Máme pro vás netradiční recept, který má skvělou chuť a jistě s ním ohromíte každého gurmána.

Jablka pocházejí až z daleké Asie, odkud se postupně rozšířila do všech koutů Evropy. Jedná se o velmi oblíbené ovoce, které chutná jen tak samotné, ale zároveň se hodí k přípravě mnoha zajímavých pokrmů. A navíc jsou jablka tuze zdravá. Často se o nich říká, že jsou „kulatou lékárnou“. A je k tomu mnoho důvodů, protože díky obsaženým látkám pozitivně ovlivňují naše zdraví.

Každý den jedno jablko

Jistě jste již toto pořekadlo slyšeli a ve skutečnosti nejde o žádnou nadsázku. Jablka totiž regulují správné trávení, pomáhají v boji proti některým nepříjemným infekcím, celkově posilují imunitu a mají silné regenerační a detoxikační účinky.

Jablka můžete nejen usušit, zkuste si je naložit do octa. Zdroj: profimedia.cz

Nemáte kam všechna jablka uskladnit?

Pokud nemáte dostatek prostoru na uskladnění čerstvých jablek, sáhněte po osvědčených receptech a část ovoce zpracujte. Udělat si můžete oblíbené sušené křížaly, jablečný mošt či ocet, zavařit si je se skořicí jako pozdější přísadu do štrúdlu, anebo můžete zkusit něco nového a s netradiční zajímavou chutí. Máme pro vás recept na vynikající celá jablka v octovém nálevu se zeleninou.

Marinovaná jablka vydrží i rok

Připravte si 3 kg jablek, 2 mrkve, 2 sladké papriky, 2 zelené pálivé papriky, 1 hlavičku čerstvého česneku, ocet, sůl a vodu.

Očistěné a pokrájené papriky s česnekem dejte do mixéru a rozmixujte. Vzniklou směs vložte do čisté mísy. Potom si nakrouhejte na jemné dlouhé nudličky mrkev a přidejte ji k rozdrceným paprikám s česnekem. Následně všechna omytá jablka propíchejte po celém obvodu vidličkou.

K výrobě použijte jen zdravá a pevná jablka. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Do velké zavařovací sklenice vložte bobkový list a pár kuliček celého černého pepře. Postupně začněte vkládat i celá jablka a zeleninovou směs a naplňte sklenici po okraj. Poté do každé nasypte 1 polévkovou lžíci soli, nalijte 80 ml 4 % octa a zalijte vroucí vodou, aby bylo vše pod její hladinou. Pak všechny sklenice pevně zavíčkujte a dejte sterilizovat do hrnce s utěrkou a vroucí vodou na dobu 20 minut.

