Nemáte k dispozici lednici, koupili jste si maso pár dní dopředu a nevíte, jak ho uchovat pro dlouhou spotřebu? Pokud se chcete vyhnout mrazáku, vsaďte na osvědčené tipy našich babiček.

Naši předkové neměli k dispozici vymoženosti moderní technologie, kterých si dnes užíváme a zjednodušují nám mnoho věcí a činností. Přesto si věděli rady, a to i ohledně prodloužené trvanlivosti masa. Zvládli to i bez mrazáku. Jak to dělali, co k tomu využívali a funguje to dodnes?

Jak lze maso déle uchovat díky jedné kuchyňské ingredienci? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu A Pinch of Patience:

Zdroj: Youtube

Kvalita v lednici

Čerstvé maso je za běžných podmínek možné uchovat 2 až 3 dny v lednici při teplotě mezi 0 až 3 °C. Není nutné maso hned dávat do mrazáku. Při těchto podmínkách zůstane dostatečně vlhké a zachová si svoji kvalitu.

Vždy by však mělo být zabalené, nejlépe v potravinářském papíru určeném přímo pro balení masa. A jak na to bez ledničky? Najděte vždy nejvíce chladné místo jaké můžete, například sklep, a využijte níže uvedené ingredience.

close info Profimedia zoom_in Maso je pro delší trvanlivost lepší potřít po celém povrchu vrstvou oleje.

Olej

Maso je pro delší trvanlivost lepší také potřít po celém povrchu vrstvou oleje. Účinně zbrzdí případný růst mikroorganismů a maso nebude na povrchu tak rychle vysychat.

Ocet

Kdysi se k uchování čerstvého masa používal velice často i ocet. Namočila se v něm utěrka a maso do něj hospodyně pečlivě zabalily. I bez lednice tam vydrželo v dobrém stavu několik dní.

Sůl a olej

Stejně tak můžete využít další vychytávku. Můžete také maso nasolit, vložit do nádoby a zalít ho olejem, aby bylo celé ponořené.

Cibule

Velice účinným pomocníkem je i cibule. Nakrájejte ji na kolečka a celý kus masa důkladně obložte. Zabráníte tak případnému množení nežádoucích bakterií a maso se nebude mít tendence tak rychle kazit.

close info carlos castilla / Shutterstock zoom_in Velice účinným pomocníkem je i cibule.

Tip na závěr

Maso si můžete také zakonzervovat, a to na dobu až 3 let. Nakrájejte 1,5 kg masa na menší stejně velké kostky či špalíčky, v míse ho zasypejte solí a rukama do něj sůl řádně zapracujte. Následně vložte do každé naprosto čisté uzavíratelné skleničky pár kuliček černého pepře, bobkový list a na kolečka pokrájenou cibuli. Pak všechny sklenice naplňte pokrájeným masem 2 až 3 cm pod okraje a lehce jej stlačte.

Dobře uzavřené sklenice s masem vložte do zavařovacího hrnce, který by měl být nahřátý na 100 °C a tuto teplotu udržujte ještě 1,5 hodiny. Pak nechte maso vychladnout a po 24 hodinách sterilujte při 100 °C ještě další 1 hodinu. Po vychladnutí skladujte zavařené maso v chladu a temnu.

Zdroje: www.recepty.cz, www.youtube.com, www.toprecepty.cz