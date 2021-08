Jak uchovat okurky? 10 způsobů bez použití láku

Máte letos okurek víc, než jste schopní sníst nebo udat sousedům? Přinášíme deset tipů jak okurky uchovat, abyste si na nich pochutnali i mimo sezónu.

Mnohdy se urodí větší množství zeleniny, než jste předpokládali. Ani udávání okurek na návštěvách vám neodlehčí. Už jste naložili minimálně 30 sklenic, jíte denně zeleninový salát, dokonce jste už vyzkoušeli okurkovou polévku. Okurky sice mizí, ale zároveň přibývají nově sklizené. Byla by veliká škoda je nechat na pospas záhonu a hnilobě. Máme pro vás několik tipů, jak si okurky uchovat.

Po utrhnutí mají okurky dost omezenou životnost. V lednici vám vydrží zhruba týden, což není moc.

Okurková marmeláda s mátou

K této dobrotě budete potřebovat:

3 salátové okurky (cca třičtvrtě kila), šťávu z půl citronu, lžičku soli, lžičku strouhaného zázvoru a želírovací cukr (na toto množství okurek je to asi 150 g)

Postup:

Okurky můžete, ale nemusíte oloupat, to je na vás. Nastrouhejte okurky na struhadle, opět je na vás, jestli k tomu využijte jemnou nebo hrubou stranu struhadla. Nastrouhané okurky vložte do hrnce, přidejte cukr, sůl a zázvor. Nechte hrnec s ingrediencemi odpočívat dvě hodinky. Mezitím si připravte zavařovací sklenice. Až vám zazvoní minutka, že už je čas, zapněte sporák a přiveďte směs k varu, přidejte citronovou šťávu a povařte 5 minut. Po odstavení z plotny ihned plňte do zavařovaček (vypláchnutých horkou vodou). Měla by to být rychlá akce. Uzavřete sklenice, otočte je dnem vzhůru a nechte je takto vychladnout. Marmeláda vám vydrží dlouho, nemějte strach. Po otevření samozřejmě zkonzumujte co nejdříve a přechovávejte v lednici.

Okurková marmeláda Zdroj: Civil / Shuttershock

Okurkový ocet

Pokud máte rádi zeleninové saláty, připravte si určitě tento vynikající ocet, který je pro saláty jako stvořený. Nachystejte si sklenici, která nemá kovové zavírání. Jestli máte jen kovové, vložte mezi víko a sklenici alespoň kousek igelitu.

Ingredience (na 2l sklenici):

5-6 salátových okurek nakrájených na plátky (do půl cm), oloupané stroužky z celé palice česneku, 5-6 lžic pepře vcelku, 3 silné plátky cibule a 4 hrnky destilovaného octa.

Příprava:

Sklenici vypláchněte horkou vodou a nechte oschnout. Omyjte okurky, nakrájejte a začněte vrstvit do sklenice asi do výšky 5 cm. Na tuto vrstvu dejte lžíci pepře a 3 stroužky česneku. Takto pokračujte až do plné sklenice nebo zpracování ingrediencí. Nalije s opatrností do sklenice ocet asi do půlky, nakloňte sklenici a zabušte do ní – takto se odstraní vzduchové bublinky. Dolijte ocet tak, aby okurky plavaly. A aby neplavaly, položte na ně cibuli, která vám poslouží jako těžítko (cítíte tu "energii?"). Ale pozor, i cibule musí být potopená.

Tuhle krásu dejte na šest týdnů do chladné a tmavé místnosti. Občas se jděte na proces mrknout, jestli je vše v pořádku. Po požadované době si nachystejte vysterilizované sklenice. Na cedník dejte plátýnko a okurkovou směs přes cedník nalijte do nekovové nádoby. Sklenici se směsí přikryjte gázou, ať vám do cedníku nepadají okurky a jiné části. Někdy je třeba přecedit dvakrát, uvidíte.

Přelijte pomocí trychtýřku do předpřipravených sklenic a uzavřete.

Dále to bude už ve stručnosti, neboť nemáme takový prostor pro rozepisování každého receptu.

Pozvěte přátele na okurkovou párty

Sice vás to bude stát víc než jen okurky ze zahrádky, ale rozhodně bude legrace. Vybavte se vodkou, ginem, martini a večírek může začít. Nebudou se nudit ani řidiči, pro ty připravte rozmixované okurky zalité perlivou vodou a zakápněte sirupem.

Z Aloevera, okurky a máty si můžeme připravit také gin tonic fizz. Zdroj: zarzamora / Shutterstock.com

Zamražená okurka I.

Už nikdy nebude tak chutná, ale co zmrazené je… Okurky si nakrájejte na malé kostičky, slupku okurce ponechte. Rozprostřete na něco, co se vám vejde do mrazáku (dejte pozor, aby se jednalo o mrazuvzdornou věc), nechte pár hodin mrazit, poté dejte do pytlíku, který zatavte.

Zamražená okurka II.

Rozmixujte okurky a dejte do tvořítek na led. Po zmražení skladujte v pytlíku, abyste si ušetřili místo.

Zamrazená rozmixovaná okurka Zdroj: Ahanov Michael / Shuttershock

Okurky v sušičce

Trochu podivný nápad, ale prý to opravdu jde. Osobně bych se do toho moc nehnala.

Okurkový prášek

Tak jako známe prášek česnekový, můžeme využít i prášek okurkový.

Okurková kombucha

Pokud jste milovníkem kombuchy, zkuste něco nového, okurkového!

Okurková pochoutka Zdroj: Chatham172 / Shutterstock

Okurková salsa

Lze si připravit okurkovou salsu, kterou si po zpracování můžete zamrazit. Receptů najdete rozhodně více, stačí si vybrat.

Okurková pochoutka k masu

Tato čalamáda se připravuje z 8-10 malých okurek, 3 velkých zelených paprik a 5 středních cibulí. Postupně všechnu zeleninu rozmixujte v mixéru, ale ať z ní není kaše. Promíchejte všechnu zeleninu v míse, navrch posypte nakládací solí (cca půl hrnku). Opět dobře promíchejte a zalijte vodou tak, aby zelenina nevyčuhovala. Zakryjte potravinářskou fólií a nechte dvě hodiny odpočívat na stole. Poté vyklopte do cedníku, prolijte studenou vodou a nechte trošku okapat.

V mezičase si připravte do rendlíku 3 hrnky cukru a 2 hrnky jablečného octa, přiveďte k varu a míchejte, dlouho míchejte…než se nerozpustí cukr. Do hrnce přidejte zeleninovou směs, jednu lžíci hořčičných semínek, lžičku mleté kurkumy, celou směs přiveďte k varu, ihned snižte teplotu a za občasného míchání duste deset minut. Pak už zbývá jen směs přendat do vysterilizovaných sklenic (neplňte až po okraj), zavřít a přes zimu vesele konzumovat.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.ruralsprout.com