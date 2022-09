Rajčata v zimě nekupujte. Dělejte to jako Finové a připravte se na to už teď

Máte spoustu rajčat a nevíte co s nimi? Zavařit! Tímto způsobem můžete uchovat rajčata na opravdu dlouhou dobu. Vyzkoušejte rychlý recept, který můžete obměňovat i jednoduše měnit množství zeleniny. Prostě to stojí za to!

Zdroje: www.receptyonline.cz, varimedobroty.cz

Uchovejte rajčata na celý rok

Rajčata můžete jednoduše naložit do sladkokyselého nálevu společně s cibulí. Výsledek je trochu podobný rajčatovému salátu, a tak pokud je zrovna ten u vás doma oblíbený, neváhejte. Je to prý finský recept, který je skutečně neobyčejně jednoduchý a šikovný, navíc díky němu uchováte rajčata na později, což se může hodit.

Tímto způsobem zpracujete 1 kg rajčat a půl kila cibule v 1 litru nálevu. Pokud potřebujete zpracovat větší množství, jen vše vynásobíte. Lehčí už to být nemůže.

Podívejte se na krátké a názorné video zde.

Jak naložit rajčata s cibulí?

Příprava nakládaných rajčat s cibulí je neobyčejně prostá. Začněte tím, že si sterilizujete čisté uzavíratelné sklenice a připravíte nálev. Do hrnce nalijte litr vody a 50 ml bílého octa, přidejte jeden a půl lžíce cukru a jen jednu lžíci soli. Postavte na plotnu a přiveďte k varu. Sůl i cukr se ve vroucím nálevu rychle rozpustí a vy si zatím můžete nachystat cibuli a rajčata.

Uchovejte rajčata na zbytek roku třeba zavařením. Zdroj: Profimedia

Půl kila cibule nakrájejte na kolečka a spařte horkou vodou, aby cibule trochu povolila, změkla a zbavila se štiplavosti. Pokud máte rádi cibuli křupavou a pevnější, klidně vynechejte spaření. Stejně na závěr sklenice s obsahem na chvíli provaříte, takže ani nespařená cibule rozhodně nebude jako syrová.

Rajčata nakrájejte na čtvrtky nebo podle velikosti na půlky, aby držela tvar a také trochu chuť.

Nyní už zbývá jen do každé sklenice dát trochu cibule na dno, vložit kousky rajčat a opět přidat cibulku i navrch. Dobře sklenice uzavřete a dejte ještě zavařit na 10 min do hrnce s vodou. Ve video receptu zavařují 10 min ve vroucí vodě. V takovém obyčejném hrnci se hodí dát na dno napřed na půl složenou utěrku, aby se poskakující sklenice během varu neotloukaly o dno.

Najděte si nálev, který vás osloví. Může být i pikantnější. Zdroj: shutterstock.com

Dobrý nápad, ale nálev na rajčata je bez fantazie?

Myslíte, že ocet, cukr a sůl jsou nuda? Připravte nálev silnější a přidejte k rajčatům a cibuli i další koření. Nálev připravte z 1 litru vody, 400 ml octa, 100 g cukru a 2 lžiček soli. Do každé sklenice přidejte ještě navíc 2 stroužky česneku a 1 kuličku hořčičného semínka, 2 kuličky nového koření a 3 kuličky černého pepře.