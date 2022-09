Takhle vám hrozny vydrží čerstvé až do zimy. Budete překvapení, jak je to snadné

Máte hojnou úrodu hroznů, které byste si chtěli uchovat na zimní období? Potom dodržujte následující kroky, díky kterým bude víno stále čerstvé i za několik měsíců.

Hroznové víno má vysoké množství antioxidantů a vitaminu C. Tím je velmi dobrým zdrojem pro zdravé srdce, kognitivní schopnosti, zrak a srovnává i krevního tlak. Způsobů uchovávání hroznového vína je několik. Poradíme vám, jaké hrozny jsou vhodné a jak je správně skladovat.

Výběr zralých kuliček

Pro uskladnění použijte hrozny se zelenými stonky. Kuličky na nich drží a tím máte jistotu, že nejsou přezrálé a neshnijí vám. Každý druh hroznů má svá pravidla. Bílé hrozny vybírejte tak, aby jejich barva byla ledově zelená. U červených a modrých hroznů koukejte po plném, tmavém zbarvení. Následně zkontrolujte hrozny čichem. Vyhoďte takové kuličky, ze kterých ucítíte kvašení. Pravděpodobně jsou nahnilé. Celý trs ještě jednou prohlédněte, aby se nikde nenacházela případná plíseň.

Zralé hrozny by měly vonět čerstvě a sladce. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Uchování hroznů v lednici

Pár týdnů vám vydrží v lednici při teplotě 0 °C. Nemyté hrozny dejte do transparentního sáčku či misky s víkem. Pokud byste je umyli, zrychlí se proces zrání a hrozny vám tak moc dlouho nevydrží. Jestliže je ale chcete dát zmrazit, pak je jejich umytí na pravém místě. V lednici uložte hrozny k zadní straně, kde je většinou chladněji. Trsy hroznů rozdělte, aby se více provzdušnily a nebyly tak přitisknuté na sobě. Dbejte na to, aby v jejich blízkosti nebyly jiné aromatické potraviny. Hrozny dokáží velice snadno absorbovat cizí pachy a tím by mohly ztratit svou výbornou chuť.

S hrozny do sklepa

Pokud máte sklep, kam chcete dát hrozny v bednách, musíte zajistit určité faktory. Vlhkost vzduchu by měla být pod 80 %. Jestliže je tam více, umístěte do okolí beden vápno či piliny, které tuto hladinu sníží. Místnost pravidelně větrejte, aby se nevyskytla na hroznech plíseň. Teplota sklepa by se měla pohybovat okolo 5 °C. Pro uchování hroznů vybírejte bedny či krabice s nízkými stranami. Dno vyložte pečicím papírem či topolovými pilinami. Vložte hrozny tak, aby se navzájem co nejméně dotýkaly.

Bedny s hrozny nechte na tmavém a suchém místě. Zdroj: Shutterstock

Postup pro zavaření hroznů

Hrozny vína můžete také zavařit. Víno několikrát důkladně omyjte. Poté ho zbavte stonku a kuličkami naplňte čisté a suché sklenice po okraj. Zalijte sklenice horkou vodou a uzavřete víčkem. Nechte 10-15 minut odstát. Následně všechnu vodu slijte do hrnce a znovu ji dejte vařit. Do každé sklenice nasypte půl lžičky kyseliny citronové. Uvařenou vodu nalijte zpět do sklenic s hrozny a pevně uzavřete. Sklenicemi zatřeste, aby se kyselina rovnoměrně promíchala. Nechte 20-24 hodin vychladnout. Skladujte na chladném a tmavém místě, kde vydrží celý rok. Můžete se také podívat na videonávod.

