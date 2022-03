Jak správně mrazit česnek: Některé metody skladování ho mohou zničit

Pokud jste si nakoupili česnek do zásoby a bojíte se, že se vám brzy zkazí, žádný strach. Česnek si totiž můžete i zamrazit. A ani se nemusíte obávat, že by se mrazem zničily všechny jeho prospěšné látky.

Mražený česnek, který je uchováván při teplotách okolo - 18 °C, je zcela srovnatelný s česnekem čerstvým. Zdraví prospěšné látky zůstanou v česneku i po rozmrazení.

Intenzivní aroma

V první řadě je nutné si uvědomit, že česnek má svou silně intenzivní nezaměnitelnou vůni. Ta může proniknout k jiným potravinám v mrazáku, a proto je důležité vyčlenit mu v mrazáku speciální skladovací nádobu. Každý stroužek, který se rozhodnete zpracovat pro mražení, by měl být v té nejlepší kondici. Vyhoďte plesnivé, nahnilé či poškozené stroužky, nevhodné jsou i ty napadené škůdci.

Sáčky s česnekovou pastou by měly mít v mrazáku svůj regál. Zdroj: Profimedia

Do sáčku

Postup zamražení je jednoduchý, stačí česnek prolisovat a vložit do sáčku. Velice praktické je česnek v sáčku rozprostřít do rovnoměrné vrstvy a poté v sáčku protlačit jednotlivé porce, tak, že tupou stranou nože nebo špejlí rozdělíte sáček na obdélníky. Snadno se vám tak budou odlamovat. Z česneku můžete připravit i pastu, kterou zamrazte v dobře uzavíratelných plastových sáčcích nebo ve tvořítku na led.

Rozděljte sáček na jednotlivé porce. Zdroj: Profimedia

Česneková pasta

Oloupejte 5 hrnků česnekových stroužků a prolistujte je. Přidejte lžičku soli a půl hrnku oleje. Pastu pečlivě promíchejte.

Česneková pasta má mnohostranné využití. Zdroj: Profimedia

Celý česnek

Lze zamrazit i celý česnek? Ano, i to je možné. Celou palici zbavte stonku, očistěte ji a zabalte do potravinové fólie. Celý balíček dobře utěsněte a zbavte vzduchu. Zabalenou palici pak vložte do mrazáku. Po rozmražení budou stroužky sice měkčí, ale stejně dobré jako čerstvé. Pro dokonalé zabránění uvolňování nepříjemného česnekového zápachu vložte česnekovou pastu v sáčku nebo celou česnekovou palici ve fólii ještě do sáčku s vakuovým uzavíráním.

Rady navíc

Co si počít s kouskem česneku, který zbyl po vaření?

Dejte jej do hrnečku s olivovým olejem a můžete jej za čas znovu použít. Ovoněným olivovým olejem lze dochutit třeba maso nebo salát.

Třete stroužky česneku nožem?

Používejte pouze nůž z nerezového materiálu, česnek by byl jinak nahnědlý.

