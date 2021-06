Jak udělat lahodné a superzdravé bylinkové máslo s medvědím česnekem

Sezóna medvědího česneku je v plném proudu a pokud z ní něco chcete mít i vy, zajděte si na něj do lesa, navštivte farmářský trh nebo zkuste supermarket. Rozhodně se vám to vyplatí! Medvědí česnek je totiž velmi zdravý, chutný a dá se z něj vykouzlit spousta receptů. Jedním z nich je i skvělé bylinkové máslo, které by nemělo chybět na žádném steaku.

Jaro je obdobím medvědího česneku, proto byste měli využít posledních chvil a na zázračnou rostlinku vyrazit nebo si ji prostě koupit, jeho sezóna je totiž pouze od dubna do června. Roste většinou v listnatých lesích a lze jej poznat podle specifické vůně a bílých květů.

Můžete z něj udělat lahodnou polévku nebo třeba pesto na zimu. Uvidíte, s jakou chutí po něm v chladných měsících sáhnete, abyste doplnili potřebné vitamíny. My vám dnes ukážeme, jak si z něj připravit zdravé a chutné bylinkové máslo.

Medvědí česnek prozradí mj. typická vůně. Zdroj: Nikolina Mrakovic / Shutterstock.com

Grilovací sezóna v plném proudu

Toto máslo využijete především v průběhu grilovací sezóny, protože je skvělým doplňkem ke steaku, rybě či jehněčímu. Také se hodí do těstovin nebo prostě jen namazat na křupavou bagetku.

Rozhodně se medvědího česneku nebojte. Proti tomu klasickému je jemnější a nezapáchá. Navíc dezinfikuje trávicí trakt, léčí průjem, rozšiřuje cévy, snižuje krevní tlak a v neposlední řadě povzbuzuje činnost srdce. Také je vhodné ho užívat při bolestech břicha, nadýmání a při průduškových zánětech. Medvědí česnek prostě pročistí celé vaše tělo.

Bylinkové máslo s medvědím česnekem

Není nikde dáno, že v bylinkovém másle musí být pouze medvědí česnek. Můžete ho ozvláštnit i jinými bylinkami, které mu dodají ještě větší říz a chuť. Využít můžete pažitku, bazalku, oregano nebo třeba klasický česnek. Chuti se meze nekladou a jelikož je jaro obdobím čerstvých bylinek, jistě budete mít z čeho vybírat.

Možná se budete divit, ale medvědí česnek má své uplatnění i v kosmetickém průmyslu. Je skvělý při omlazovacích kúrách, ale i při léčení kožních onemocnění.

Medvědí česnek bychom neměli trhat na chráněných lokalitách. Zdroj: Iva Vagnerova / Shutterstock.com

Recept na klasické máslo s medvědím česnekem

Suroviny:

200 g másla pokojové teploty

30–50 g medvědího česneku

1/2 lžičky soli

Postup:

Změklé máslo spolu s ostatními ingrediencemi dejte do nožového robotu a pár pulzy rozmixujte na jemné bylinkové máslo. Pokud nemáte žádný podobný robot, stačí jen listy medvědího česneku pomocí nože nasekat na co nejjemnější kousky a dobře promíchat s máslem a solí. Takto připravené máslo dejte do jedné větší mističky, či formiček a nechte vychladit.