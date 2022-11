Fantastické dušené červené zelí: Úplně jednoduché a chutná naprosto božsky

Svatý Martin docválal na svém koni. A vy jeho příjezd můžete oslavit hezky česky – husou, červeným zelím a knedlíkem. Máme pro vás skvělé tipy, jak si připravit dušené zelí z čerstvé hlávky nebo i ze sklenice sterilovaného zelí. V obou případech se bude celá rodina olizovat.

Dušené zelí je k masu jako dělané, dodá mu šťavnatost a ten správný šmak. Sice ho můžete koupit ve sklenicích v obchodě, ale nejlepší je stejně to domácí. Příprava není tak zdlouhavá a výsledek vážně stojí za to. Navíc pokud vám zbyde tohle zelíčko, můžete ho využít do slaných koláčů nebo jako přílohu k bramborákům. Zkrátka dušeného zelí není nikdy dost. Takže pojďte si ho připravit!

Z čerstvého zelí

Základem je dobrá hlávka červeného zelí, kterou koupíte v jakékoliv samoobsluze. Ještě než ji nakrájíte, hezky ji oberte – odstraňte povadlé listy nebo „obouchané“ části. Pak hlávku rozdělte nožem na čtvrtiny a odstraňte košťál. Máte hotovo? Pak můžete začít krouhat. Pokud se vám do krájení moc nechce, můžete použít struhadlo nebo kuchyňského robota, který vám zeleninu „nanudličkuje“ coby dup.

Krouhání zelí je hračka. V nejhorším vám pomůže kuchyňský robot. Zdroj: Profimedia

Co obnáší proces dušení

Získali jste velkou zelnou drť? Pak rozehřejte na pánvi 2 lžíce vepřového sádla. Přidejte zelí, sůl, drcený kmín, lžíci cukru a špetku skořice, která dodá zelné směsi zvláštní šmak. Zelnou směs orestujte a nakonec do ní přidejte i 1 nastrouhané jablko. Vše podlijte vodou a na slabém plameni poduste zhruba 30 minut. Nakonec odklopte pokličku, aby se vypařil zbytek vody a do hotového zelí zamíchejte 100 g másla. Jakmile se rozpustí, přidejte ještě vinný ocet a případně i cukr a sůl. Chuť si vylaďte podle svého. A můžete začít servírovat.

Dušené červené zelí dodá svatomartinské huse šmak. Zdroj: Profimedia

Ze sterilovaného zelí ve sklenici

Na to, jak připravit skvělou přílohu k masu ze sterilovaného zelí, se podívejte v následujícím videu:

Proč jíst červené zelí

Červené nebo bílé? Výběr zelí je na vás. Pravdou je, že červené zelí má spoustu kladů, které vás možná překvapí. Jaké to jsou?

Zdroje: www.mlsnavarecka.cz, www.youtube.com