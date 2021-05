S Jak udělat tři nejlepší česnekové pomazánky?

Na česnekovou pomazánku vlastně ani nepotřebujete recept. Stačí přeci rozmixovat tavený sýr se lžící majolky a přidat tolik lisovaného česneku, kolik jen snesete. Pokud ale chcete hosty překvapit opravdovým labužnickým požitkem, inspirujte se našimi tipy, jak obyčejnou "česnečku" pozdvihnout na vyšší úroveň.

Taveňáky si schovejte na výlet

Začněme sýrem. Do česnekové pomazánky můžete doslova zamíchat, co dům dal, anebo speciálně kvůli ní zajít do obchodu a vybrat snadno roztíratelný sýr určité chuti. Ačkoli tavené sýry nejsou zase tak nezdravé, jak se o nich traduje, vyšší obsah soli a fosforečnanů z nich činí spíš praktického parťáka na výlety než pravidelného účastníka přípravy domácích pokrmů. Chcete-li mít pomazánku lehkou a zdravou, zvolte žervé nebo lučinu a případně i cottage, který se pyšní velmi nízkým obsahem tuku.

Se solí to nepřehánějte

Otázkou je, jak moc chcete mít pomazánku slanou. Obecně se doporučuje solit spíše méně, a to nejen kvůli zdraví, ale také z důvodu, aby sůl nepřebila ostatní chutě. Zkuste pro jednou sůl vynechat a měkký sýr ochutit jen čerstvě nadrceným pepřem. S česnekovou pomazánkou se skvěle pojí také bylinky. Petrželka nebo pažitka jsou klasickou volbou, kterou rozhodně nic nezkazíte, zkusit však můžete i kopr nebo cibulovou nať. Použijete-li místo taveňáku čerstvý měkký sýr, nemusíte ho ani nastavovat majonézou. Pomazánka se dá ostatně zjemnit i lžící bílého jogurtu nebo smetany.

Tip: Česnekovou pomazánku nechte několik hodin rozležet v lednici, než ji začnete mazat na pečivo – chutě se tím krásně pospojí. Chlebíčky ozdobte plátky ředkviček a snítkou petrželky.

Česnekovou pomazánku si nejlépe vychutnáme s bylinkami. Zdroj: Shutterstock.com

Česneková pomazánka s nivou a ořechy

Patříte-li k milovníkům sýrů, jistě jste si oblíbili kombinaci plísňového sýra a vlašských ořechů. V našich krajích není zase tak obvyklá a hosté ji určitě nebudou očekávat. Základní pomazánku ze žervé nastavte nastrouhanou nivou a vlašské ořechy použijte jako ozdobu již namazaných chlebíčků či jednohubek. Opět dejte pozor na množství soli, niva je sama o sobě velmi slaná, takže odolejte pokušení sahat po slánce a nechte vyniknout přirozenou chuť sýrů.

Luxusní jednohubky z trouby

Tento recept je krabičkou poslední záchrany, když se vám na poslední chvíli ohlásí návštěva a vy doma nemáte nic jiného než zbytky sýrů v lednici, česnek ve spíži a několik gumových rohlíků. Postup je naprosto jednoduchý. Rohlíky nakrájíme na kolečka a potřeme je pomazánkou, kterou si umícháme z měkkého sýra, česneku, pepře a případně bylinek. Jednohubky vyskládáme na plech, posypeme je vrstvičkou strouhaného sýra tvrdého a v klidu očekáváme příchod návštěvy. Jakmile je za dveřmi, zapneme troubu a jednohubky v ní několik minut zapékáme, aby se rohlíky rozpekly a tvrdý sýr se roztavil. Podáváme horké, nejlépe se šálkem čaje nebo sklenicí vína.

Místo rohlíků lze samozřejmě použít i starší veku nebo bagetu, v případě nouze klidně i toastový chléb rozkrájený na trojúhelníky. Najdete-li k tomu doma skleničku oliv a sáček oříšků, luxusní pohoštění je na světě.

