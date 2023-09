Jak uvařit lahodný vývar ze zbytků? Fantastická polévka skoro zadarmo

Potraviny, a nejen ony, jsou doslova ze dne na den dražší a dražší a peněženka se vyprazdňuje stále rychleji. Proto je načase začít se zabývat myšlenkami na zpracování i těch zbytků, o nichž bychom snad dříve ani neuvažovali. Vyplatí se to a ještě uvaříme doslova pochoutku v podobě čirého zlatavého vývaru. Nevěříte?

Jestli se také snažíte ušetřit každou korunu, pak je zbytečné kupovat zeleninu speciálně na vývar, protože ten (a vynikající) dokážeme uvařit i ze zbytků, od kterých bychom to možná ani nečekali. Možná jste si také koupili brokolici na zapečení nebo třeba květák na obalení. Pak jistě zbyl košťál, který by za jiných okolností putoval rovnou do koše. Pokud se ale zamyslíme a budeme uvažovat ještě ekonomičtěji než doposud, uvidíme v něm základ pro vývar, na kterém si opravdu pochutnáme. Stejně tak se budou hodit zelené zbytky pórku, z něhož většinou spotřebujeme hlavně křehkou bílou část, nebo nožičky od hub, jejichž kloboučky skončily ve smaženici nebo obalené jako řízky.

Zpracujte opravdu všechno, třeba podle tohoto videa z kanálu MINIMUM WASTE na YouTube:

Včetně slupek

Máte rádi mrkev, ale dětem ji raději oloupete? Slupky pak zdánlivě nejsou k ničemu. Pokud ale zeleninu, a to nejen mrkev, ale třeba i petržel, kterou jsme přidávali do rizota nebo pekli spolu s masem, před loupáním dobře omyjeme, můžeme si uschovat i tyto zbytky a velmi dobře je zpracovat do vývaru.

Ostatně stejně jako zbytky špenátu, kapusty nebo zeleniny, kterou bychom už za jiných okolností zatratili. Co s tím vším? To je jednoduché, spolu s cibulí a kořením do hrnce, zalít vodou a pomalu vařit. Vznikne zeleninový vývar, se kterým jsme nepočítali, ale za prvé jsme díky němu zpracovali zbytky do posledního a za druhé ušetříme za přísady do dalších jídel.

Kosti a kostry

Nikdo samozřejmě neříká, že musí jít jen a pouze o vývar zeleninový. Můžeme do něj proto přidat třeba kosti z pečených žeber, z uzeného masa nebo odkrojenou kůži ze slaniny. Stejně tak občas zbyde kostra z kuřete, ze kterého jsme obrali maso třeba na řízky, na čínu nebo na omáčku či jiné zpracování.

Ani tu samozřejmě nevyhazujeme a s úspěchem ji dáme ovařit právě do zbytkového vývaru. Velmi dobrou službu udělá cibule i se slupkami, kterou můžeme nejprve osmažit na trošce oleje. Vývar dostane nový rozměr, stejně jako když k cibuli na omastek přidáme i rozkrojený stroužek česneku.

Není to krásný pohled? Možná ne, ale vývar bude vynikající... Zdroj: Pixabay

Sůl i kapka vína

Zatímco koření dáme do budoucího vývaru hned na začátku, solit bychom měli až před koncem jeho přípravy. Dosáhneme tak lepší a plnější chuti výsledné tekutiny. Pokud jde pouze o zeleninu bez přídavku živočišných produktů, pak bude dobré do vývaru před stažením z plotny přikápnout trochu vína, které zbylo v lednici od minulé oslavy, nebo vinného octa. Zelenina má totiž tu vlastnost, že může vzniknout vývar nasládlý, což se přidáním zmiňovaných ingrediencí odstraní.

Do mrazáku

Co s plným hrncem zbytkového vývaru? Část samozřejmě můžeme rovnou zahustit třeba nudlemi nebo vaječným kapáním a podávat jako polévku. Další díl je možné zamrazit a používat místo dochucovadla do připravovaných pokrmů, ale takový vývar vydrží několik dní i v lednici, kde bude k dispozici, kdykoliv si vzpomeneme.

