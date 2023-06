Poctivý domácí jogurt za babku: Postup výroby podle šéfkuchaře krok za krokem

Mléčné výrobky jsou zdravé a u jogurtů to platí obzvlášť. Zkuste si vyrobit domácí jogurt, snadno a bez jogurtovače podle šéfkuchaře. Uvidíte, že už nebudete chtít jiný.

Bílý jogurt je lahůdka, ale natrefit v obchodě na takový, který vám zachutná, je trochu kumšt. Některé nemají požadovanou konzistenci, jiné jsou zase příliš kyselé. Zkuste si raději jogurt vyrobit sami doma. Jeho výroba vás vyjde levněji, než když si koupíte jogurt v obchodě, bude bez škrobu a konzervantů a naopak bude nadupaný živými kulturami, které jsou prospěšné pro zažívání.

Šéfkuchař radí

Přemýšlíte nad pořízením jogurtovače? Dobře děláte, domácí jogurt je zdravý, vyjde mnohem levněji než kupovaný a s jogurtovačem bude jeho výroba až legračně jednoduchá. Známý šéfkuchař Roman Paulus radí, jak na výrobu domácího jogurtu jednoduše a rychle.

Podívejte se na videu:

K výrobě jogurtu potřebujete v podstatě jen dvě základní ingredience – mléko a jogurt. Jogurt vybírejte pečlivě, musí být s živými kulturami! Do hlubšího kastrolu nalijte litr mléka, nejlépe plnotučného a v bio kvalitě, chuť výsledného jogurtu pak bude lepší. Přidejte 200 gramů jogurtu s živými kulturami, rozmíchejte metličkou a směs zahřívejte na 40 stupňů Celsia, ne víc. Teplotu hlídejte kuchyňským teploměrem, jakmile se vyšplhá do požadovaných stupňů, stáhněte směs z plotny. Naplňte jí připravené jogurtovací sklenky. Ty musí být samozřejmě perfektně čisté, sterilizované. Vložte je do jogurtovače a nechte jej dělat svou práci.

Výroba jogurtu je jednoduchá. Navíc k ní potřebujete jen dvě suroviny. Zdroj: Shutterstock

Nemáte jogurtovač? Nevadí.

Domácí jogurt se dá vyrobit i bez jogurtovače, postup je malinko odlišný. Nejprve si připravte sklenice, musejí být opět perfektně čisté. Litr mléka zahřejte zhruba na teplotu 95 stupňů Celsia a promíchejte. Mezitím si napusťte do čistého dřezu ledovou vodu, mléko je potřeba zchladit na 45 stupňů. Jakmile je na požadované teplotě, vmíchejte do něj opět kelímek jogurtu s živými kulturami. Naplňte jím sklenice.

Dvě možnosti

A nyní máte dvě možnosti. Buď dáte sklenice s jogurtem do trouby, přičemž nastavíte teplotu pod 50 stupňů Celsia, nebo využijete sušičku na ovoce a nastavíte teplotu na 45 stupňů. Po 12 hodinách by měl být jogurt hotov, krásně pevný s vrstvičkou smetany na vrchu.

Domácí jogurt je mnohem lepší než kupovaný a jeho výroba je hračka. Zdroj: Shutterstock

Jak dlouho vydrží?

Jogurt v chladničce v uzavřených skleničkách vydrží zhruba tři dny, po třech dnech už by vám mohla vadit hodně kyselá chuť. Dochucujte jej až těsně před jídlem, doslaďte medem, sirupy nebo marmeládou. Marmeládu můžete přidat na dno sklenice už při výrobě jogurtu v jogurtovači. Jednoduše dejte na dno sklenice lžíci oblíbené marmelády, zalijte mléčnou směsí a nechte jogurt pracovat. Před jídlem pak hezky promíchejte a dobrota je na světě.

Zdroje: www.youtube.com, www.youtube.com, www.receptyprimanapadu.cz