Zabijačková tlačenka podle 100 let starého receptu. Uvaří ji i nešika

Domácí tlačenka je jedním z nejtypičtějších pokrmů, který se vyrábí během zabijačky. Jenže jak si poradit s tím, když na ni dostanete chuť, ale nikdo ve vašem okolí zrovna zabijačku nepořádá? Jednou z možností je její zakoupení v obchodu, mnohem lépe ale uděláte, když si u řezníka nakoupíte několik ingrediencí a připravíte si ji sami doma. A to podle receptu, který je starší více než 100 let.

Jednou z nejoblíbenějších zabijačkových pochoutek je bezesporu tlačenka. Ostřílení řezníci si s ní poradí raz dva a při pozorování toho, jak jim jde práce od ruky, by méně zkušené kuchaře mohlo napadnout, že sami zkrátka nikdy nemají možnost výrobu tlačenky zvládnout. Je to ale přesně naopak. Se správným postupem ji připraví i úplný antitalent.

Konec zabíjaček?

Zatímco ještě před několika málo lety se na vesnicích pořádaly zabijačky pravidelně každý rok, dnes je realita poněkud jiná. Tato zaběhnutá tradice se totiž pomalu, ale jistě vytrácí. Důvodem může být i to, že mezi mladšími lidmi zkrátka není tolik populární, jako bývala pro starší generace.

Ti, kteří si zabijačkové výrobky zamilovali, jsou tak v mnoha případech odkázání na jejich zakoupení v obchodě. Platí však, že nejlépe vždy chutná to, co si sami doma připravíme a sami moc dobře víme, co naše oblíbená jídla obsahují. Patříte-li mezi milovníky klasické zabijačkové tlačenky a chybí vám její typická, nijak uměle nezvýrazněná chuť, pusťte se do její přípravy doma. Nic složitého na tom není.

Domácí tlačenka

Na přípravu domácí tlačenky budete potřebovat 0,5 kilogramu vepřové kůže, 300 gramů jater, 1,5 kilogramu bůčku, 1 vepřové koleno, 2 kilogramy plecka a 1,5 kilogramu vepřového laloku. Dále také 1/2 většího celeru, 3 mrkve, 1 petržel, 2 řapíky řapíkatého celeru, 2 cibule, 10 gramů kuličkového pepře, 3 gramy mletého nového koření, zhruba 30 gramů soli, 10 stroužků česneku a 2 celé sáčky sušené majoránky. Do tlačenky můžete pro lepší chuť přidat i 2 špetky mletého muškátového oříšku. Potřebovat budete také opravdu velký hrnec. Pokud jej nemáte, můžete zmíněné ingredience rozdělit do dvou hrnců.

Do hrnce dejte všechnu zeleninu kromě česneku, dobře osolte, přidejte kuličkový pepř a zalijte dostatečným množstvím vody. Přiveďte k varu, nakrájejte si všechno maso na menší kousky, vepřové koleno na několika místech nařízněte a dejte maso vařit do vody se zeleninou. Zatím však nevařte játra, ta si v tuto chvíli dejte stranou. Maso vařte zhruba 2 hodiny. Po uvaření maso z vody vyndejte, ale vodu nevylévejte.

Tlačenka patří k nejoblíbenějším zabijačkovým pokrmům. Zdroj: Shutterstock

Jak ochutit tlačenku

Na mlýnku na maso si najemno namelte syrová játra a opět je dejte na chvíli stranou. Následně namelte uvařené vepřové kůže a zalijte je vývarem. Všechno ostatní maso nakrájejte na menší kostičky. Namleté vepřové kůže s vývarem postavte znovu na sporák, podle chuti dosolte a přidejte do nich mleté nové koření, případně i muškátový ořech.

Nakrájené maso promíchejte s namletými játry, utřeným česnekem a majoránkou. Jakmile se maso s kořením spojí, vmíchejte do něj i vývar s vepřovými kůžemi. A můžete se pustit do plnění. Připravte si plastové sáčky (rukávy) na tlačenku a naplňte je připravenou směsí, dobře z obou stran uvažte, aby tlačenka nevytekla. Následně tlačenku vařte ve vroucí vodě asi 1,5 hodiny. Hotové tlačenky nechte zchladit, uložte do ledničky alespoň na 20 hodin a je hotovo.